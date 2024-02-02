الصفحة الرئيسية
0
الجمعة 2 شباط 2024 ساعة 15:26

"اليونيسف": 17 ألف طفل في غزة منفصلون عن عائلاتهم ويحتاجون إلى دعم نفسي

"اليونيسف": 17 ألف طفل في غزة منفصلون عن عائلاتهم ويحتاجون إلى دعم نفسي
بدوره، قال جوناثان كريكس، مدير الاتصالات في مكتب "اليونيسف" في الأراضي الفلسطينية المحتلة، إنّ "الأطفال تظهر عليهم أعراض مثل مستويات عالية للغاية من القلق المستمر، وفقدان الشهية، وعدم القدرة على النوم، أو يمرون بنوبات اهتياج عاطفي أو يفزعون في كل مرة يسمعون فيها صوت القصف".

وأضاف: "قبل هذه الحرب، كانت اليونيسف تعتبر بالفعل أنّ 500 ألف طفل بحاجة إلى خدمات الصحة النفسية، وإلى دعم نفسي في غزة. واليوم، تشير تقديراتنا إلى أنّ جميع الأطفال تقريباً بحاجة إلى هذا الدعم، أي أكثر من مليون طفل".

وفي وقت سابق اليوم، ندّدت المديرة التنفيذية لـ"اليونيسف"، كاثرين راسل، بالمشاهد التي وصفتها بـ"المفجعة" خلال زيارة نادرة لمسؤول رفيع المستوى إلى قطاع غزة، مطالبةً بـ"إيقاف هذا الرعب".

وقالت راسل إنّ ما رأته وسمعته "كان مفجعاً"، مضيفةً: "لقد تحملوا القصف والخسارة والنزوح المتكرر داخل القطاع. لا يوجد مكان آمن ليلجأ إليه أطفال غزة المليون"، مشيرةً إلى أنّ "أكثر من 10 آلاف طفل قتلوا في غزة، وأصيب نحو 9000 بجروح".

كذلك، أشارت إلى أنّ العديد من الأطفال "مفقودون، ويُعتقد أنهم مدفونون تحت أنقاض المباني والمنازل المنهارة، وهي النتيجة المأساوية لاستخدام الأسلحة المتفجرة في المناطق المأهولة". 

وفي أواخر كانون الأول/ديسمبر 2023، حذّرت منظمة "اليونيسف" من أنّ أطفال قطاع غزة يفتقرون إلى 90% من حاجتهم للمياه.
رقم : 1113401
شارک بتعلیقک
الإسم الثلاثي

البريد الإلكتروني
تعليقك

أهم الأخبار
السعودية تعلن إعدام مواطن من اتباع آل البيت في الشرقية
السعودية تعلن إعدام مواطن من اتباع آل البيت في الشرقية
مخبر: اقتدار ايران النووي الراهن هو نتيجة كفاح الشهداء النوويين
مخبر: اقتدار ايران النووي الراهن هو نتيجة كفاح الشهداء النوويين
2 شباط 2024
امير عبداللهيان: الشعب الفلسطيني وحده له الحق في تقرير مصيره
امير عبداللهيان: الشعب الفلسطيني وحده له الحق في تقرير مصيره
2 شباط 2024
الاحتلال يواصل ارتكاب جريمة الإبادة الجماعية ضد مدنيي غزة
الاحتلال يواصل ارتكاب جريمة الإبادة الجماعية ضد مدنيي غزة
2 شباط 2024
انسحاب كامل لجيش الاحتلال من مناطق في محافظتي غزة والشمال
انسحاب كامل لجيش الاحتلال من مناطق في محافظتي غزة والشمال
1 شباط 2024
لقاءات رئيس الحكومة اليوم في السرايا الكبير
لقاءات رئيس الحكومة اليوم في السرايا الكبير
1 شباط 2024
وصول أكثر من 130 من الروهينغا إلى إقليم آتشه الإندونيسي بأحدث موجة لجوء
وصول أكثر من 130 من الروهينغا إلى إقليم آتشه الإندونيسي بأحدث موجة لجوء
1 شباط 2024
الم ق ا و م ة الإسلامية في العراق تستهدف ميناء حيفا المحتل بالمسيرة
الم ق ا و م ة الإسلامية في العراق تستهدف ميناء حيفا المحتل بالمسيرة
1 شباط 2024
موسكو تهدد أوروبا بـــ "رد مناسب"!
موسكو تهدد أوروبا بـــ "رد مناسب"!
1 شباط 2024
مقاطعة المنتجات الاسرائيلية تفعل مفعولها وخسائر تنهك اقتصاد العدو
مقاطعة المنتجات الاسرائيلية تفعل مفعولها وخسائر تنهك اقتصاد العدو
1 شباط 2024
هكذا نزعت محكمة العدل الدولية عن "إسرائيل" قدرتها على احتكار المحرقة
هكذا نزعت محكمة العدل الدولية عن "إسرائيل" قدرتها على احتكار المحرقة
1 شباط 2024
أين تقف سوريا من حرب غزة؟
أين تقف سوريا من حرب غزة؟
1 شباط 2024
ضربة عسكرية موجعة لأمريكا... المقاومة تلقن بايدن درساً لن ينساه
ضربة عسكرية موجعة لأمريكا... المقاومة تلقن بايدن درساً لن ينساه
1 شباط 2024

أحدث العناوين

إخترنا لکم
أين تقف سوريا من حرب غزة؟
ضربة عسكرية موجعة لأمريكا... المقاومة تلقن بايدن درساً لن ينساه
حماس والتمسك بشرط وقف دائم لإطلاق النار قبل التفاوض
وسط قلق الغربيين... إيران تقيم مهرجاناً فضائياً مع إطلاق "ثريا ومهدا"