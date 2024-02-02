"اليونيسف": 17 ألف طفل في غزة منفصلون عن عائلاتهم ويحتاجون إلى دعم نفسي

بدوره، قال جوناثان كريكس، مدير الاتصالات في مكتب "اليونيسف" في الأراضي الفلسطينية المحتلة، إنّ "الأطفال تظهر عليهم أعراض مثل مستويات عالية للغاية من القلق المستمر، وفقدان الشهية، وعدم القدرة على النوم، أو يمرون بنوبات اهتياج عاطفي أو يفزعون في كل مرة يسمعون فيها صوت القصف".



وأضاف: "قبل هذه الحرب، كانت اليونيسف تعتبر بالفعل أنّ 500 ألف طفل بحاجة إلى خدمات الصحة النفسية، وإلى دعم نفسي في غزة. واليوم، تشير تقديراتنا إلى أنّ جميع الأطفال تقريباً بحاجة إلى هذا الدعم، أي أكثر من مليون طفل".



وفي وقت سابق اليوم، ندّدت المديرة التنفيذية لـ"اليونيسف"، كاثرين راسل، بالمشاهد التي وصفتها بـ"المفجعة" خلال زيارة نادرة لمسؤول رفيع المستوى إلى قطاع غزة، مطالبةً بـ"إيقاف هذا الرعب".



وقالت راسل إنّ ما رأته وسمعته "كان مفجعاً"، مضيفةً: "لقد تحملوا القصف والخسارة والنزوح المتكرر داخل القطاع. لا يوجد مكان آمن ليلجأ إليه أطفال غزة المليون"، مشيرةً إلى أنّ "أكثر من 10 آلاف طفل قتلوا في غزة، وأصيب نحو 9000 بجروح".



كذلك، أشارت إلى أنّ العديد من الأطفال "مفقودون، ويُعتقد أنهم مدفونون تحت أنقاض المباني والمنازل المنهارة، وهي النتيجة المأساوية لاستخدام الأسلحة المتفجرة في المناطق المأهولة".



وفي أواخر كانون الأول/ديسمبر 2023، حذّرت منظمة "اليونيسف" من أنّ أطفال قطاع غزة يفتقرون إلى 90% من حاجتهم للمياه.