“المشكلة لم تبدأ مع الحوثي بل بعدوان الاحتلال ضد غزة”! ماليزيا: لن نتسامح مع اغتيال الفلسطينيين ببلادنا

وأضاف إبراهيم، في تصريحات للجزيرة مباشرة، تعليقاً على هجمات الحوثي في البحر الأحمر، أن المشكلة لم تبدأ مع العمليات التي شنتها الجماعات اليمنية، بل مع عدوان الاحتلال الإسرائيلي ضد غزة، والذي يجب وقفه لتتوقف أشكال التصعيد.



رئيس الوزراء الماليزي أنور إبراهيم/رويترز

وعلى الصعيد الداخلي، أكد المسؤول الماليزي أن الاجهزة الأمنية في بلاده على أعلى درجة من الحيطة والحذر، تحسباً لأي عمليات اغتيال لفلسطينيين، مؤكداً أن بلاده لن تتسامح مع أي محاولة لقتل فلسطينيين على أراضيها.



ماليزيا تدعم غزة

ويذكر أن ماليزيا أعلنت في ديسمبر/كانون الأول 2023، في بيان لمكتب رئيس الوزراء، حظر السفن التي تحمل العلم الإسرائيلي، ومنع السفن المتجهة إلى إسرائيل من تحميل البضائع في موانئها.



أوضحت أن تلك الإجراءات تأتي "رداً على تصرفات إسرائيل التي تتجاهل المبادئ الأساسية للإنسانية، وتخرق القانون الدولي من خلال استمرار المجازر والفظائع ضد الفلسطينيين".



وفي بيانه الأخير، أشاد رئيس الوزراء الماليزي بتقديم جنوب أفريقيا دعوى ضد الاحتلال إلى محكمة العدل الدولية، مؤكداً دعم بلاده "الكامل" لتلك الخطوة.



وقال إن "ماليزيا تؤكد بقوة موقفها الداعم كلياً لعمل جنوب أفريقيا في محكمة العدل الدولية لمعارضة الاستبداد ودعم العدالة".



رئيس الوزراء الإسرائيلي أنور إبراهيم – رويترز

وفي وقت سابق انتقد رئيس وزراء ماليزيا الدول الغربية لتجاهلها واستمرار صمتها بشأن "الفظائع" التي يرتكبها الاحتلال الإسرائيلي في فلسطين، منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023.



وقال إبراهيم، في وقت سابق، في بيان على منصة "إكس"، إن "الدول الغربية مستمرة في غض الطرف عن الفظائع التي ترتكبها إسرائيل، لتصبح متواطئة فعلياً في الأعمال الخبيثة لجرائم ضد الإنسانية" في فلسطين، مشيراً إلى أن الاحتلال "قتل (أكثر من) 24٫100 روح بريئة منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول (في غزة)، مع إفلات تام من العقاب، رغم أن الغالبية العظمى من المجتمع الدولي أدانت أعماله الدنيئة والإبادة الجماعية".



كما أضاف المسؤول الماليزي: "هذه الموجة الأخيرة من المذبحة الوحشية للفلسطينيين الأبرياء ليست سوى مجرد امتداد لسبعة عقود طويلة من القمع والاستبداد، ما يُظهر بوضوح كراهية النظام الإسرائيلي وعداءه تجاه الشعب الفلسطيني".



جرائم الاحتلال في غزة

يأتي هذا في وقت أعلنت فيه وزارة الصحة بغزة، ارتفاع عدد ضحايا الحرب الإسرائيلية على القطاع إلى "27 ألفاً و19 شهيداً فلسطينياً و66 ألفاً و139 مصاباً" منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، في حين أفاد الموقع الإلكتروني للجيش الإسرائيلي بإصابة 5 جنود خلال الـ24 ساعة الماضية.

