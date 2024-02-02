غالانت: سنتحرك إلى رفح بعد خان يونس

وزعم غالانت في تصريحات له، الخميس، أن جرى تفكيك كتيبة خان يونس التابعة لحماس.



وأضاف في بيان "نحقق مهمتنا في خان يونس، وسنصل أيضاً إلى رفح، ونقضي على العناصر الإرهابية التي تهددنا"، في إشارة إلى المدينة الواقعة على حدود غزة مع مصر والتي تعج بالمدنيين النازحين.



وتكرر تصريحات الوزير الإسرائيلي، ما قاله عضو مجلس الحرب بيني جانتس الاثنين الماضي، بأن الجيش الإسرائيلي، سيصل للمدينة "قريباً"، وسط قتال عنيف في خان يونس.



كما زعم أن جيش الاحتلال اغتال 10 آلاف مقاتل من غزة، وأصاب مثلهم وأصبحوا غير قادرين على القتال، على حد قوله.



وأشار غالانت إلى أنه أبلغ وفد سفراء الأمم المتحدة أن "الأونروا" هي حماس مع تغيير الوجه والمطلوب تغيير جذري، على حد تعبيره.



وكانت مصر قد حذرت إسرائيل، من أي عمليات عسكرية على الشريط الحدود الرابط بين غزة ومصر، والمعروف باسم محور فيلادلفيا.



وأصبحت مدينة رفح الجنوبية تضم التجمع الأكبر للنازحين الفلسطينيين، بعد أن صنفها الجيش الإسرائيلي "ملاذاً آمناً" للفلسطينيين من العمليات العسكرية، ودعا المواطنين للنزوح إليها.