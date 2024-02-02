الصفحة الرئيسية
0
الجمعة 2 شباط 2024 ساعة 16:24

السيد خاتمي: ايران الاسلامية الدولة الاكثر استقلالا في العالم

السيد خاتمي: ايران الاسلامية الدولة الاكثر استقلالا في العالم
وأفادت وكالة مهر للأنباء، ان حجة الاسلام خاتمي قال في خطبة الجمعة اليوم: ان "عشرة الفجر" المباركة (1- 11 فبراير / شباط ) هي من أيام الله؛ مبينا انه كان في ايران يحكم ملك مستبد مثل فرعون يقتل ويسجن وينفي ويبيع البلاد.

وتابع : لا يزال شعب طهران لم ينس جريمة " 17 شهريور هـ ش، الدموية" (8 سبتمبر عام 1978)؛ لكن الله تعالى ازال شر هذا الفرعون عن الشعب الإيراني؛ مؤكدا بان الصامدين على درب الاسلام سيكون النصر حليفهم وفقًا لشهاد القرآن الكريم، وبفضل تضحيات الشعب بلغت الثورة الاسلامية المباركة عامها الـ 45.

وأشار خطيب جمعة طهران : انني اوجه بهذه الكلمات خطابي إلى الناس كافة، وخاصة الجيل الصاعد، فان نتائج الثورة الاسلامية لا تقتصر على تغيير نظام ما، بل التحول من خطاب إلى خطاب آخر، بما في ذلك:

الأول - هو التحول من خطاب عزلة الإسلام إلى حضور الدين في المشهد، والآن بعد 45 عامًا، من الواضح أن سلالة بهلوي حاولت نزع الشرعية عن الإسلام، لكن الإسلام ظهر على الساحة وتمت بناء على هذا الدين المبين كتابة دستور البلاد.

وتابع : الثاني هو التحول من خطاب العبودية للقوى العالمية، إلى خطاب الاستقلال؛ مبينا ان إنجلترا سلمت ايران إلى أمريكا عام 1953؛ حيث كان النظام البهلوي بمثابة محمية للولايات المتحد، ولكن بفضل الثورة الإسلامية أصبحت البلاد مستقلة واليوم نحن فخورون بأن الدولة الأكثر استقلالية في العالم هي جمهورية إيران الإسلامية.

وفي إشارة إلى حرب غزة، قال آية الله خاتمي : ان ارتقاء نحو 27 ألف شهيد، و65 ألف جريح في غضون 119 يوما، يخلد في اذهاننا أحزان غزة؛ مؤكدا بان الصبر والنصر لا ينفصلان، والنصر سيتبع الصبر قطعا.

وأشار إلى إعلان قطر حول اتفاق بين المقاومة بغزة مع الكيان الصهيوني على وقف إطلاق النار، مؤكدا : أن الشرطين اللذين تؤكدا عليهما حماس لوقف إطلاق النار، معقولان.

واوضح، ان الوقف الدائم لجميع الاعتداءات والإفراج عن جميع الأسرى الفلسطينيين مقابل الإسرى الصهاينة، هما شرطان صحيحان؛ موجها النصيحة الى المقاومة بان تبقى حذرة في ظروف الهدنة ايضا.
رقم : 1113415
شارک بتعلیقک
الإسم الثلاثي

البريد الإلكتروني
تعليقك

أهم الأخبار
السعودية تعلن إعدام مواطن من اتباع آل البيت في الشرقية
السعودية تعلن إعدام مواطن من اتباع آل البيت في الشرقية
مخبر: اقتدار ايران النووي الراهن هو نتيجة كفاح الشهداء النوويين
مخبر: اقتدار ايران النووي الراهن هو نتيجة كفاح الشهداء النوويين
2 شباط 2024
امير عبداللهيان: الشعب الفلسطيني وحده له الحق في تقرير مصيره
امير عبداللهيان: الشعب الفلسطيني وحده له الحق في تقرير مصيره
2 شباط 2024
الاحتلال يواصل ارتكاب جريمة الإبادة الجماعية ضد مدنيي غزة
الاحتلال يواصل ارتكاب جريمة الإبادة الجماعية ضد مدنيي غزة
2 شباط 2024
انسحاب كامل لجيش الاحتلال من مناطق في محافظتي غزة والشمال
انسحاب كامل لجيش الاحتلال من مناطق في محافظتي غزة والشمال
1 شباط 2024
لقاءات رئيس الحكومة اليوم في السرايا الكبير
لقاءات رئيس الحكومة اليوم في السرايا الكبير
1 شباط 2024
وصول أكثر من 130 من الروهينغا إلى إقليم آتشه الإندونيسي بأحدث موجة لجوء
وصول أكثر من 130 من الروهينغا إلى إقليم آتشه الإندونيسي بأحدث موجة لجوء
1 شباط 2024
الم ق ا و م ة الإسلامية في العراق تستهدف ميناء حيفا المحتل بالمسيرة
الم ق ا و م ة الإسلامية في العراق تستهدف ميناء حيفا المحتل بالمسيرة
1 شباط 2024
موسكو تهدد أوروبا بـــ "رد مناسب"!
موسكو تهدد أوروبا بـــ "رد مناسب"!
1 شباط 2024
مقاطعة المنتجات الاسرائيلية تفعل مفعولها وخسائر تنهك اقتصاد العدو
مقاطعة المنتجات الاسرائيلية تفعل مفعولها وخسائر تنهك اقتصاد العدو
1 شباط 2024
هكذا نزعت محكمة العدل الدولية عن "إسرائيل" قدرتها على احتكار المحرقة
هكذا نزعت محكمة العدل الدولية عن "إسرائيل" قدرتها على احتكار المحرقة
1 شباط 2024
أين تقف سوريا من حرب غزة؟
أين تقف سوريا من حرب غزة؟
1 شباط 2024
ضربة عسكرية موجعة لأمريكا... المقاومة تلقن بايدن درساً لن ينساه
ضربة عسكرية موجعة لأمريكا... المقاومة تلقن بايدن درساً لن ينساه
1 شباط 2024

أحدث العناوين

إخترنا لکم
أين تقف سوريا من حرب غزة؟
ضربة عسكرية موجعة لأمريكا... المقاومة تلقن بايدن درساً لن ينساه
حماس والتمسك بشرط وقف دائم لإطلاق النار قبل التفاوض
وسط قلق الغربيين... إيران تقيم مهرجاناً فضائياً مع إطلاق "ثريا ومهدا"