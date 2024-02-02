على وقع ضربات المقاومة... الاحتلال الصهيوني يسحب قواته من غزة

وأكّدت الكتائب أيضاً استهداف دبابة إسرائيلية من نوع "ميركافا" بقذيفة "الياسين 105" في منطقة جورة العقاد غرب خان يونس، مشيرةً إلى اشتعال النيران فيها.



وفي التفاصيل أفاد مصدر بأنّ "جيش الاحتلال سحب آلياته من محيط جامعة الأقصى ومستشفيي الأمل والخير في خان يونس".



وأشار المصدر إلى انسحاب جيش الاحتلال من مناطق العطاطرة والسودانية في شمال غرب مدينة غزة في اتجاه "زيكيم".



وأكّد أنّ الاحتلال يواصل حصار منطقتي تل الهوى والشيخ عجلين، ويستهدفهما بقصف عنيف، ولا سيما العمارات السكنية.



كذلك، نسف الاحتلال مربعاً سكنياً في منطقة قيزان النجار جنوب مدينة خان يونس.



وأمس الخميس، وفي إثر عمليات المقاومة التي كبّدتها خسائر مادية وبشرية، انسحبت قوات الاحتلال المتوغلة في القطاع من عدّة مناطق اليوم.



وأفاد مصدر بأنّ القوات انسحبت من مناطق الزوايدة والنصيرات والكرامة ومنطقتي التوام وأبراج المخابرات، ومن بيت لاهيا وجباليا وبيت حانون شمالي القطاع.



ولأول مرّة منذ توغلها، انسحبت قوات "جيش" الاحتلال أيضاً من مناطق مخيم المغازي والبريج وسط قطاع غزّة، ومن شارع الرشيد غربي القطاع.



وكانت المقاومة الفلسطينية قد نفذت عدّة عمليات، الخميس، ركزت خلالها على استهداف آليات قوات الاحتلال الإسرائيلي وحشودها في أكثر من محور في قطاع غزّة.



ونشرت كتائب الشهيد عز الدين القسام، الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية حماس، مشاهد توثّق التحام مجاهديها بآليات الاحتلال غربي مدينة خان يونس جنوبي القطاع.



وأعلنت القسّام استهدافها جرافةً عسكرية من نوع "D9" بقذيفة "تاندوم"، واستهداف مجموعة من جنود الاحتلال تحصنت داخل منزل بقذيفة "TBG" مضادة للتحصينات، وأوقعتهم بين قتيل وجريح في المنطقة نفسها.



وأشارت الكتائب إلى دكّ حشود الاحتلال بقذائف "الهاون" من العيار الثقيل غربي مدينة غزة، إضافة إلى استهداف 3 آليات إسرائيلية بقذائف "الياسين 105" محلية الصنع على تخوم حي الشيخ رضوان في المدينة، وهو ما أكده مجاهدوها بعد عودتهم.



وكشفت القسّام استيلاءها على 3 طائرات "درون" جنوبي حي الزيتون جنوبي مدينة غزة.



ونشرت القسام أيضاً مشاهد عن عمليات استهداف نفذتها ضد قوات الاحتلال في عدد من المناطق في محور شمالي غزة، وثّقت فيها عملية قنص نوعية استهدفت ضابطاً إسرائيلياً بواسطة بندقية الغول، وأصابته بصورة دقيقة.



بدورها، أكدت سرايا القدس، الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين، قصفها حشود الاحتلال في محيط موقع "كيسوفيم" العسكري بوابل من قذائف "الهاون".



وخاض مجاهدو السرايا اشتباكات ضارية بالأسلحة الرشاشة والصاروخية، ضد جنود الاحتلال وآلياته في محاور القتال غربي خان يونس وجنوبيّها.



ومن مسافة صفر، أكد المجاهدون، بعد عودتهم من خطوط القتال، اشتباكهم مع الجنود الإسرائيليين وإيقاعهم بين قتيل وجريح، مشدّدين على استهدافهم آلية عسكرية وناقلة جند إسرائيليتين بقذائف "التاندوم" وسط خان يونس.



من جهتها، أعلنت كتائب شهداء الأقصى خوضها اشتباكات ضارية مع جنود الاحتلال وآلياته في محاور القتال غربي خان يونس.



وأكدت كتائب المجاهدين قصفها بالصواريخ قصيرة المدى تجمعات آليات الاحتلال وجنوده جنوبي غزة، إضافة إلى خوضها اشتباكات ضارية مع قوات الاحتلال في المناطق الغربية لمدينة غزة بالأسلحة المناسبة والمتنوعة.



