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الجمعة 2 شباط 2024 ساعة 17:17

العين الايرانية الثاقبة في سماء الشرق الأوسط

العين الايرانية الثاقبة في سماء الشرق الأوسط
وهي المسيرة التي قامت برصد ومراقبة الاسطول البحري الاميركي من علو 12 الف قدم ، خلال المناورات الاخيرة للطائرات المسيرة والتي نفذها الجيش الايراني.

دخلت مسيرة أبابيل 5 الاستراتيجية ومتعددة الاغراض، الخدمة ضمن الوحدات القتالية للجيش الايراني، في تاريخ 23 يناير الماضي الى جانب مسيرة ابابيل 4 ، وهاتين المسيرتين تستطيعان القيام بمهام الرصد والمراقبة والحرب الالكترونية وجمع المعطيات المنقولة عبر الذبذبات، بالاضافة الى مهام قتالية.

وكان اول عرض علني للطائرة المسيرة ابابيل 5 خلال مراسم الاستعراض العسكري في يوم الجيش الايراني في 18 أبريل عام 2022.

هذه الطائرة المسيرة قادرة على حمل منصات الكتروبصرية للرؤية البصرية و معدات جمع معلومات الذبذبات ومعدات رادارية.

والسرعة القصوى لمسيرة ابابيل 5 هي 210 كيلومترات في الساعة وهي قادرة على التحليق لـ 12 ساعة متواصلة بكامل حملها، والتحليق حتى ارتفاع 18 الف قدم. وشعاع تحليقها هو 300 كيلومتر، وهي قادرة على تنفيذ مهام الرصد والمسح في الليل والنهار.


وهي تهبط بواسطة عجلاتها لكنها تهبط بالمظلة في الظروف الطارئة.

ابابيل 5 قادرة ايضا على حمل اسلحة وذخائر بوزن 120 كلغ تشمل مختلف انواع عائلة قنابل "قائم" الذكية وانواع الصواريخ من فئة " الماس".

والجسم الخارجي لهذه الطائرة المسيرة جاذب لامواج الرادار ومن الصعب كشفها. وخلال مناورات الطائرات المسيرة التي نفذها الجيش الايراني في شهر اكتوبر الماضي استطاعت هذه المسيرة تنفيذ عملية رصد و مراقبة للمدمرة الاميركية آرلي برك لـ 24 ساعة متواصلة.

وبامكان الطائرة المسيرة "أبابيل 5" حمل 6 صواريخ نقطوية برؤوس حربية شديدة التفجير واطلاقها نحو الاهداف عند اللزوم.
رقم : 1113419
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