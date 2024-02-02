عدوان أمريكي بريطاني على محافظة حجة اليمنية

وشن العدوان الأمريكي البريطاني سلسلة غارات جوية على منطقة الجر بمحافظة حجة والتابعة لمديرية عبس شمال البلاد.



ويوم الأربعاء، 31 كانون الأول 2023 شن طيران العدوان الأمريكي البريطاني عدة غارات جوية على مناطق شمال مدينة صعدة وعلى منطقة الجبانة في محافظة الحديدة.



وشن العدوان الأمريكي البريطاني على اليمن في الـ21 من كانون الأول، حيث شن العدوان 73 غارة جوية على العاصمةَ صنعاءَ ومحافظاتِ الحديدةَ وتعزَّ وحجةَ وصعدةَ، وفي اليومين التاليين تعرضت الحديدة والعاصمة صنعاء لغارتين جويتين.



وفي الـ18 و19 من كانون الأول تعرضت محافظات صعدة وذمار والحديدة والبيضاء وتعز لسلسة من الغارات الجوية.



وخرج الآلاف من اليمنيين في مدينة عبس بمحافظة حجة في تظاهرة جماهيرية حاشدة مساندة لفلسطين تحت شعار ”مع غزة.. ملتزمون حتى النصر”، مؤكدين استمرار الشعب اليمني في الأنشطة والإعداد القتالي لخوض نصرة لـالأقصى وفلسطين.



وبارك بيان مسيرات محافظة حجة عمليات القوات المسلحة اليمنية لردع العدوان ونصرة لفلسطين، والعمليات الجهادية في فلسطين ولبنان والعراق.



ودعا البيان الشعوب العربية والإسلامية إلى الضغط على حكوماتهم لإيقاف مد العدو بالبضائع بينما هو يحاصر غزة، وتعد ذلك وصمة عار.



وعمت التظاهرات العاصمة صنعاء ومحافظة حجة منها مدينة عبس وحجة والشاهل والمحابشة وكشر، وشهدت العديد من المدن الأخرى وقفات احتجاجية.