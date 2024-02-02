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الجمعة 2 شباط 2024 ساعة 21:15

جيش الإحتلال: اعترضنا صاروخا باليستي قادما من اليمن

جيش الإحتلال: اعترضنا صاروخا باليستي قادما من اليمن
وقال جيش الاحتلال إنه اعترض صاروخا باليستيا فوق البحر الأحمر، كان قادما باتجاه فلسطين المحتلة.

واعلن المتحدث باسم جيش الإحتلال ان نظام السهم حيتس اعترض قبل قليل بنجاح في منطقة البحر الأحمر صاروخ أرض-أرض كان في طريقه نحو الأراضي المحتلة.

في حين قالت القناة 12 الإسرائيلية، إن منظومة "آرو" اعترضت صاروخا باليستيا أطلق من اليمن باتجاه فلسطين المحتلة.

وذكرت وسائل إعلام أخرى أن الاعتراض تم قبالة مدينة "إيلات" جنوب الأراضي الفلسطينية المحتلة.

وسبق للقوات المسلحة اليمنية، أنها أعلنت قصف "أم الرشراش" في الأراضي الفلسطينية المحتلة، بصواريخ وطائرات مسيرة خلال نوفمبر ونهاية أكتوبر الماضيين.
رقم : 1113491
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