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الجمعة 2 شباط 2024 ساعة 21:40

المقاومة اللبنانية مستمرة بإسناد غزة

المقاومة اللبنانية مستمرة بإسناد غزة
وفي بيان نشره الإعلام الحربي، أشارت المقاومة، إلى أنّ الاستهداف جاء "دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة، وإسناداً لمقاومته الباسلة ‌‌‌‏والشريفة، ورداً على ‌‏الاعتداءات الإسرائيلية على القرى الجنوبية والمنازل المدنية وآخرها الغارة على التعاونية في ‏بلدة الجبين".

وأفاد الإعلام الإسرائيلي، عن استهداف "صاروخ مضاد للدروع مستوطنة أفيفيم عند الحدود مع لبنان من دون إنذار مسبق".

وبهذا الاستهداف، تسجل المقاومة في لبنان، عمليتها الثالثة اليوم، على الحدود اللبنانية - الفلسطينية. حيث أعلنت، في وقت سابق، استهدافها موقع "‏رويسات العلم" الإسرائيلي، في تلال كفرشوبا ومزارع شبعا اللبنانية المحتلة، مرتين. 

وأوضحت المقاومة، في بيانين، أن العملية الأولى استهدفت الموقع، عبر استخدام الأسلحة الصاروخية، الأمر الذي أدى إلى إصابته بصورة مباشرة. أمّا العملية الثانية فاستهدف فيها المجاهدون انتشاراً لجنود الاحتلال في محيط الموقع نفسه. 

أعلنت المقاومة الإسلامية في لبنان، اليوم الجمعة،  استهدافها لمبنىً في مستعمرة "أفيفيم" بالأسلحة المناسبة، مؤكدةً إصابته إصابة مباشرة.

وفي بيان نشره الإعلام الحربي، أشارت المقاومة، إلى أنّ الاستهداف جاء "دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة، وإسناداً لمقاومته الباسلة ‌‌‌‏والشريفة، ورداً على ‌‏الاعتداءات الإسرائيلية على القرى الجنوبية والمنازل المدنية وآخرها الغارة على التعاونية في ‏بلدة الجبين".

وأفاد الإعلام الإسرائيلي، عن استهداف "صاروخ مضاد للدروع مستوطنة أفيفيم عند الحدود مع لبنان من دون إنذار مسبق".

وبهذا الاستهداف، تسجل المقاومة في لبنان، عمليتها الثالثة اليوم، على الحدود اللبنانية - الفلسطينية. حيث أعلنت، في وقت سابق، استهدافها موقع "‏رويسات العلم" الإسرائيلي، في تلال كفرشوبا ومزارع شبعا اللبنانية المحتلة، مرتين. 

وأوضحت المقاومة، في بيانين، أن العملية الأولى استهدفت الموقع، عبر استخدام الأسلحة الصاروخية، الأمر الذي أدى إلى إصابته بصورة مباشرة. أمّا العملية الثانية فاستهدف فيها المجاهدون انتشاراً لجنود الاحتلال في محيط الموقع نفسه. 

وأعلنت المقاومة الإسلامية في لبنان، اليوم الجمعة، استهدافها موقع "‏رويسات العلم" الإسرائيلي، في تلال كفرشوبا ومزارع شبعا اللبنانية المحتلة، مرتين. 

وأوضحت المقاومة، في بيانين، أن العملية الأولى استهدفت الموقع، عبر استخدام الأسلحة الصاروخية، الأمر الذي أدى إلى إصابته بصورة مباشرة. أمّا العملية الثانية فاستهدف فيها المجاهدون انتشاراً لجنود الاحتلال في محيط الموقع نفسه. 

وشدّدت المقاومة على أن الاستهدافين نُفذا دعماً للشعب الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته. وضمن هذا الإطار تواصل المقاومة في لبنان عملياتها منذ الـ8 من أكتوبر 2023 ضد أهداف الاحتلال على طول الحدود مع فلسطين المحتلّة. 

من جهته، أفاد مصدر بأن "جيش" الاحتلال شنّ عدّة اعتداءات على البلدات اللبنانية، ونفّذ غارتين على أطراف بلدة عيترون، واستهدف بالقصف المدفعي أطراف قرى مجدلزون، الجبين، علما الشعب والناقورة. وسقطت قذيفتان إسرائيليتان في سهل الخيام. 

وقبل ساعات، تحدّث مصدر عن إطلاق نيران مباشرة من لبنان في اتجاه هدف في الجليل الأعلى المحتل، بينما ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أن صفّارات الإنذار  "لم تتوقف  في كريات شمونة وتل حي في الشمال"، ظهر اليوم. 

ونتيجة عمليات المقاومة المتواصلة، كشفت مديرة أعمال مستوطنة "المنارة"، شمالي فلسطين المحتلة، أورلي إسحاق، حجم الخسائر التي لحقت بالوحدات الاستيطانية هناك "نتيجة وابل الصواريخ والقذائف التي يُطلقها حزب الله". 

وأضافت، في حديثها إلى صحيفة "معاريف" الإسرائيلية، أنّ مستوطنة "المنارة"، التابعة لمجلس الجليل الأعلى الإقليمي، والتي تقع على بعد مئات الأمتار عن السياج الحدودي، هي بين المستوطنات التي تلقت "أقسى ضربة منذ بداية المعركة في الشمال". 

وتابعت أن هناك "103 منازل متضررة بنيران حزب الله، من أصل نحو 155 منزلاً في المستوطنة، أي ما يقرب من 70% من إجمالي المنازل في "المنارة".
رقم : 1113502
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