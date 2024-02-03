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السبت 3 شباط 2024 ساعة 08:31

عدوان أميركي بريطاني يستهدف محافظة صعدة

عدوان أميركي بريطاني يستهدف محافظة صعدة
وأفاد مصدرفي صعدة أن العدوان الأميركي البريطاني شن 3 غارات على شرق مدينة صعدة.

وكان طيران العدوان شن، في وقت سابق، 7 غارات جوية على منطقة الجر في مديرية عبس بمحافظة حجة.

ويوم الأربعاء، 31 يناير شن طيران العدوان الأميركي البريطاني عدة غارات جوية على مناطق شمال مدينة صعدة وعلى منطقة الجبانة في محافظة الحديدة.

ودشن العدوان الأميركي البريطاني على اليمن في الـ21 من يناير، حيث شن العدوان 73 غارة جوية على العاصمةَ صنعاءَ ومحافظاتِ الحديدةَ وتعزَّ وحجةَ وصعدةَ، وفي اليومين التاليين تعرضت الحديدة والعاصمة صنعاء لغارتين جويتين.
رقم : 1113545
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