محطة سيريك النووية ومنظومة التشعيع حدثان مهمان خلال رئيسي إلى هرمزكان

واشار إسلامي، الى بدء إنشاء محطة سيريك الكهروذرية، باعتباره أكبر حدث في مجال الطاقة الذرية بعد انتصار الثورة الاسلامية في ايران.



وأضاف: تم التخطيط لمحطة بوشهر للطاقة النووية ومحطة دارخوين للطاقة النووية قبل الثورة وتم تنفيذها بعد الثورة، لكن هذه المحطة النووية (سيريك) في هرمزكان تم البدء بتنفيذها خلال الزيارة الثانية لرئيس الجمهورية ليتم بناؤها في الوقت المحدد.



وأكد إسلامي في الوقت نفسه: أنه تم أيضًا أخذ الإجراءات اللازمة بالاعتبار لتدريب القوى العاملة اللازمة للتوظيف في هذه المحطة ، بحيث يتم من الآن فصاعدًا اتخاذ الإجراءات اللازمة بهذا الصدد في جامعات المحافظة.



وقال رئيس منظمة الطاقة الذرية : من خلال عمل بحثي على مستوى رفيع من العلم والتكنولوجيا، تم إعداد وازاحة الستار عن منظومة تشعيع لمكافحة الآفات.



يذكر إن أول منظومة تشعيع لمكافحة آفات النخيل والاشجار في البساتين والحدائق في البلاد باسم "آريو رينج"، والتي ازيح الستار عنها في بندرعباس، تعتبر من أهم الإنجازات النووية في مجال الزراعة. وباستخدام الموجات الكهرومغناطيسية، تستطيع هذه المنظومة تدمير البيض واليرقات والخنافس دون استخدام السموم الكيميائية أو الإضرار بالأشجار.