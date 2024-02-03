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السبت 3 شباط 2024 ساعة 08:33

عدوان أمريكي على مواقع بالبادية والحدود مع العراق وسقوط شهداء

عدوان أمريكي على مواقع بالبادية والحدود مع العراق وسقوط شهداء
كما أفاد مصدر ان مسيرات هاجمت أهدافا في الميادين والبوكمال في سوريا وقصف مقار للفصائل العراقية في القائم.

وفي السياق ذاته أعلنت القيادة المركزية الأمريكية (CENTCOM) شن غارات جوية في العراق وسوريا ضد أهداف .

وأكد البيان أن القوات العسكرية الأمريكية ضربت أكثر من 85 هدفا مع العديد من الطائرات التي تضم قاذفات بعيدة المدى انطلقت من الولايات المتحدة، واستخدمت الغارات الجوية أكثر من 125 ذخيرة دقيقة التوجيه.

هذا وقال الرئيس الأمريكي جو بايدن إن الضربات الأمريكية التي شنّت الجمعة على العراق وسوريا ردا على هجوم بمسيّرة أسفر عن مقتل ثلاثة جنود أميركيين في الأردن مؤخرا “ستتواصل”.

وجاء في بيان للرئيس الأمريكي “ردنا بدأ اليوم. وسيتواصل في أوقات وأماكن من اختيارنا” حسب تعبيره.

وزعم بايدن ان بلاده لا تسعى إلى نزاع في الشرق الأوسط أو في أي مكان آخر في العالم. لكن "ليعلم أولئك الذين قد يسعون لإيذائنا أنكم إذا آذيتم أميركيا فسنرد" على حد تعبيره.

وكانت قد أفادت شبكة "إيه بي سي نيوز" نقلا عن مسؤول أمريكي أن الضربات العسكرية الأمريكية قد بدأت في سوريا، في إطار الرد على الهجوم الذي تسبب بمقتل 3 جنود بقاعدة أمريكية في الأردن.

وأشارت مصادر اخبارية في سوريا الى أن عمليات القصف طالت أهدافا في ريف الميادين والبوكمال شرقي سوريا ومقار للفصائل العراقية بمنطقة السكك في القائم غرب العراق.

وكانت السلطات الأمريكية قالت في وقت سابق إن القوات الأمريكية في الأردن تعرضت لهجوم من قبل المقاومة الإسلامية العراقية، وبحسب البنتاغون، فقد أسفرت هذه الضربة عن مقتل 3 جنود أمريكيين وإصابة أكثر من 40 آخرين.
رقم : 1113547
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