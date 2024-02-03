كتائب القسام تقتل 15 جنديا صهيوني من مسافة صفر..التفاصيل

وقالت الكتائب، في بيان، إن عناصرها "تمكنوا من الإجهاز على 15 جنديا صهيونيا من مسافة صفر في منطقة الجوازات غرب مدينة غزة".



فيما لم يصدر تعليق فوري من الجيش الإسرائيلي بشأن الحادثة.



وفي المنطقة نفسها، دمرت كتائب القسام ناقلة جند إسرائيليةً بقذيفة "الياسين 105".



أما في منطقة الجامعات، غربي مدينة غزة أيضاً، فدكت كتائب القسام تجمعاً لجنود الاحتلال بقذائف "الهاون".



وبعد عودتهم من خطوط القتال شمالي مدينة غزة، أكد مجاهدو القسام إيقاع 3 دبابات "ميركافا" إسرائيلية في كمين مركب، واستهدافها بقذائف "الياسين 105" وعبوات "الشواظ".



سرايا القدس: إيقاع 10 جنود صهاينه بين قتيل وجريح أثناء تحصنهم داخل منزل في حي الأمل غرب خان يونس.



بدورها، أعلنت سرايا القدس، الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي، تمكن مجاهديها من استهداف قوة إسرائيلية، مؤلفة من 10 جنود، بقذيفة "TPG".



وأوقعت سرايا القدس عناصر القوة المستهدَفة بين قتيل وجريح، فيما كانت القوة متحصنةً في منزل بحي الأمل، غربي خان يونس، جنوبي القطاع.



كذلك، استهدفت السرايا تجمعاً لجنود الاحتلال وآلياته غربي خان يونس، بقذائف "الهاون" من عيار 60 ملم.



وفي غضون ذلك، عرضت سرايا القدس مشاهد توثق استهداف برج مراقبة إسرائيلي، وتجمعات لجنود الاحتلال خلف السواتر الترابية، بالأسلحة الرشاشة، شرقي جباليا، شمال القطاع.