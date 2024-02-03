موسكو تؤكد على الاتحاد الأوراسي الاسراع في تنفيذ الاتفاق مع إيران

وصرح ميخائيل ميشوستين يوم الجمعة في اجتماع المجلس الحكومي الأوراسي في مدينة ألماتي بكازاخستان: في العام الماضي، تم توقيع اتفاقية تجارة حرة مع إيران، وتنفيذها سيفتح فرصًا واسعة لشركاتنا لتزويد سوق هذ البلد باحتياجاته، وينبغي اتخاذ الخطوات اللازمة هنا للمصادقة القانونية على هذه الوثيقة بسرعة.



واكد هذا الامر له أهمية خاصة في سياق إعادة توجيه تدفقات التجارة الأوراسية نحو الأسواق الواعدة والمتفوقة والدول الصديقة.



وأشار إلى أن القضايا المتعلقة باتفاقية التجارة الحرة المؤقتة مع منغوليا وتحسين الاتفاقية الحالية مع فيتنام هي قيد المراجعة حاليا، كما تجري حاليا مناقشات مع مصر والإمارات وإندونيسيا.



وأضاف رئيس الوزراء الروسي أن الاتحاد الاقتصادي الأوراسي يعزز التعاون مع الصين، ودعا إلى بذل الجهود لتنفيذ خارطة الطريق ذات الصلة.



وتم التوقيع على اتفاقية التجارة الحرة بين إيران والاتحاد الاقتصادي الأوراسي في 25 ديسمبر 2023 في اجتماع حضره مسؤولون من 6 دول أطراف في الاتفاقية في سان بطرسبرغ بروسيا.



وبتوقيع هذه الاتفاقية، سيتم تنفيذ نحو 87 بالمئة من صادرات السلع الإيرانية إلى روسيا وبيلاروسيا وكازاخستان وقيرغيزستان وأرمينيا كأعضاء في الاتحاد الاقتصادي الأوراسي دون رسوم جمركية، وفي المقابل، ستحظى صادرات هذه الدول إلى ايران بهذه الميزة.



وقال كاظم جلالي سفير الجمهورية الإسلامية الإيرانية في روسيا، إن تنفيذ اتفاقية التجارة الحرة بين الاتحاد الاوراسي وإيران سيتم بعد إقرارها من برلمانات الدول الست الأطراف في الاتفاقية.



واشار إلى أنه عادة ما توافق برلمانات الدول الخمس الأعضاء في الاتحاد الاقتصادي الأوراسي بسرعة على الاتفاقيات ذات الصلة، معرباً عن أمله في أن تتم الموافقة على هذه الاتفاقية في مجلس الشورى الإسلامي في أسرع وقت ممكن خلال الفترة الحالية لنشاطه.