عدوان أمريكي على مواقع بالبادية السورية والحدود مع العراق

وشددت القوات المسلحة العراقية على أنّ هذه الضربات تعد خرقاً للسيادة العراقية وتقويضاً لجهود الحكومة العراقية، وتهديداً يجر العراق والمنطقة إلى ما لا يحمد عقباه، مؤكداً أنّ نتائجها ستكون وخيمة على الأمن والاستقرار في العراق والمنطقة.



وقال مسؤول في وزارة الداخلية العراقية لوكالةـ "أ ف ب" الفرنسية إنّ المستهدف في "الضربة" الأميركية هو مخزن للسلاح الخفيف بحسب معلومات أولية.



وتحدّث مصدر في العراق عن ارتقاء شهيدين من المدنيين في حصيلة أولية للعدوان على القائم وعكاشات.



وتابع مصدر في بغداد أنّ الطائرات الثلاث حلّقت فوق "قلب" العاصمة بغداد، المنطقة الخضراء، والتي تضم رئاسة الوزراء، والبرلمان العراقي، والبعثات الدبلوماسية، ووزارة الدفاع وسائر الوزارات والمؤسسات الحكومية، لافتاً إلى أنّ هذا ما يؤكد أنّ النشاط الأميركي بعنوان "التحالف الدولي لمواجهة داعش" يؤدي دوراً آخر غير المعلن عنه.



وبالتزامن مع العدوان الأمريكي أفاد مصدر أمني عراقي أنّ الجيش والحشد الشعبي اشتبكا مع عناصر تنظيم "داعش" الإرهابي على الطريق السريع في منطقة الصكار غربي الأنبار.



وقالت المصادر إنّ تنظيم "داعش" استغل العدوان الأميركي على العراق، وبدأ في شن هجوم على الجيش والحشد الشعبي في منطقة "الكيلو 160" على الطريق السريع منطقة (الصكار).



وأعلنت القيادة المركزية الأميركية، منتصف ليلة الجمعة -السبت، "استهداف مواقع تابعة لحرس الثورة الإيراني وحلفائه"، في العراق وسوريا، بحسب زعمها.



وقالت، في بيانٍ صدر عنها، إنّها "ضربت أكثر من 85 هدفاً، من خلال العديد من الطائرات التي تضم قاذفات بعيدة المدى انطلقت من الولايات المتحدة".



وجاء في البيان أن القوات الأميركية "استخدمت في الغارات الجوية أكثر من 125 مقذوفاً من الذخائر الدقيقة. وشملت المنشآت، التي تم ضربها، عمليات القيادة والسيطرة، والمراكز الاستخبارية، والصواريخ والقذائف، ومخازن المسيّرات الجوية، والمرافق اللوجستية، وسلسلة توريد الذخيرة".



وفي المقابل أفادت مصادر في سوريا عن قصف صاروخي استهدف القاعدة الأميركية في حقل كونيكو للغاز شرقي محافظة دير الزور شمال شرقي سوريا.



الخبير في الشؤون العسكرية محمد عباس قال إنّ الاعتداء الأميركي على سوريا تزامن مع استهداف المقاومة القاعدة العسكرية الأميركية في كونيكو.



وكشفت مصادر أنّ معظم المواقع التي تمّ استهدافها مِن قِبل القوات الأميركية في مدن حدودية بالعراق وسوريا كانت قد أُخليت بالكامل قبل شنّ العدوان، موضحةً أنّ العدوان طال مدن دير الزور والميادين والبوكمال، وبلدات تابعة لها، شرقي سوريا.



وأفادت المصادر أنّ العدوان الأميركي تركز على محافظة دير الزور شرقي سوريا، وطال مواقع في شارع بور سعيد في مدينة دير الزور، إضافةً إلى حويجة صكر وعيّاش وهرابش والجفرة في ريف المدينة.



وشمل العدوان الأميركي مواقع في بلدة الهري ومعبر السكك والهجانة في مجينة البوكمال قرب الحدود السورية مع العراق، وطاولت الاستهدافات حي الحمدانية وصوامع الحبوب ومحيط مزار عين علي في مدينة الميادين، حسبما أفادت مصادرنا.





