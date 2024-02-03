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السبت 3 شباط 2024 ساعة 09:22

بعبوات ناسفة.. المقاومة تتصدى لقوات الاحتلال في الضفة

بعبوات ناسفة.. المقاومة تتصدى لقوات الاحتلال في الضفة
واقتحمت قوات الاحتلال لساعات مخيم الدهيشة في بيت لحم، بالإضافة إلى قريتي بيت تعمر والعروج،  وسط اقتحامات للمنازل وتخريب لمحتوياتها، واعتقلت عدداً من الفلسطينيين.

كما اقتحمت عدة آليات عسكرية إسرائيلية ترافقها جرافة، مخيم بلاطة في نابلس، حيث تصدّى لها مقاومون فلسطينيون، ما أسفر عن اندلاع اشتباكات عنيفة. وأفاد مصدر، بأنّه جرى استهداف قوات الاحتلال المقتحمة لمخيم بلاطة بعبوات شديدة الانفجار. 

وفي جنين، أفادت وسائل إعلام فلسطينية، بنقل شابين من بلدة يعبد، إلى المستشفى بعد اعتداء قوات الاحتلال عليهما خلال اعتقالهما الليلة الماضية.

أيضاً، اقتحمت قوات الاحتلال مدينة طوباس شمال الضفة الغربية. وأفادت مصادر محلية بأنّ قوات الاحتلال اقتحمت المدينة بعدة آليات، وانتشرت جنود الاحتلال في عدة أحياء، وداهموا عدداً من منازل المواطنين، كما نصبوا القناصة على أسطح المنازل وفي عدة أماكن بالمدينة، وسط مواجهات عنيفة، أطلقت قوات الاحتلال خلالها الرصاص الحي وقنابل الصوت. 



 
رقم : 1113564
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