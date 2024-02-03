كتائب سيد الشهداء في العراق تحذر الكويت والأردن والسعودية

اسلام تايمز (العراق) - بعث زعيم كتائب سيد الشهداء في العراق أبو آلاء الولائي ،صباح اليوم السبت، تحذيراً لدول السعودية والأردن والكويت، متهماً إياها بمنح أراضيها لمهاجمة العراق، مبيناً أن الكتائب بإمكانها الرد على مصادر النيران.