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السبت 3 شباط 2024 ساعة 11:38
كتائب سيد الشهداء في العراق تحذر الكويت والأردن والسعودية
وفي منشور على منصة إكس قال الولائي:
مصدر :
وكالات
رقم :
1113591
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