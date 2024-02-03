شهداء في رفح ودير البلح بالعشرات وغارات مكثفة على رفح

ولليوم الثالث عشر على التوالي، تحاصر آليات الاحتلال العسكرية مستشفى الأمل بخانيونس من الجهات الأربعة، وتمنع خروج أو دخول أي أحد إلى مباني المستشفى والجمعية، بما فيها حركة طواقم الإسعاف، في وقت حذر فيه الهلال الأحمر الفلسطيني من دخول مرضى الكلى في حالة الخطر جراء تعذّر نقلهم إلى مستشفيات أخرى بسبب استمرار الحصار ونقص الأوكسجين.



وفي أحدث إحصائياتها، قالت وزارة الصحة في غزة إن الاحتلال الاسرائيلي ارتكب 13 مجزرة ضد العائلات في قطاع غزة، راح ضحيتها 112 شهيداً و148 جريحاً خلال الـ24 ساعة الماضية، ما يرفع حصيلة الحرب الإسرائيلية على غزة إلى 27,131 شهيداً و66,287 جريحاً منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي.



ميدانياً، تواصل فصائل المقاومة الفلسطينية استهداف جنود وآليات الاحتلال المتوغلة في مناطق متفرقة من جنوب قطاع غزة، إذ أعلنت كتائب "القسام" أن عناصرها تمكّنوا من الإجهاز على 15 جندياً إسرائيلياً من مسافة صفر في منطقة الجوازات غرب مدينة غزة، فيما أكدت "سرايا القدس" أنها تمكنت من استهداف قوة إسرائيلية قوامها 10 جنود بقذيفة TPG. وأشارت إلى أنها أوقعتهم بين قتيل وجريح، إثر تحصّنهم بأحد المنازل في حيّ الأمل غربيّ خانيونس، جنوبي القطاع.



وفي ما يتعلق بالجهود الدبلوماسية، أعلنت حركة حماس أن رئيس مكتبها السياسي إسماعيل هنية تواصل الجمعة مع الأمين العام لحركة الجهاد الإسلامي، زياد النخالة، من أجل استعراض التطورات الميدانية والسياسية التي تمرّ بها الساحة الفلسطينية، وخصوصاً معركة "طوفان الأقصى"، فيما أعلنت وزارة الخارجية الأميركية أن الوزير أنتوني بلينكن سيبدأ جولة إلى المنطقة اعتباراً من يوم الأحد وحتى الخميس، للعمل على إطلاق سراح المحتجزين في قطاع غزة، والتوصل إلى هدنة إنسانية.



وتدور اشتباكات ضارية تدور بين المقاومة الفلسطينية وقوات الاحتلال الإسرائيلي بالتزامن مع قصف جوي ومدفعي، في أحياء الصناعة والجوازات والجامعات غربي مدينة غزة.



من جانبها، قالت كتائب شهداء الأقصى الجناح العسكري لحركة فتح، إنها فجرت آلية عسكرية لجيش الاحتلال غرب مدينة غزة بعبوة "عاصف" وقذيفة "آر بي جي"، مما أدى إلى تدميرها ومقتل وجرحى من فيها.



الهلال الأحمر بغزة: مصير الطفلة هند وفريق إنقاذها مجهول منذ 110 ساعات



أعلنت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني -اليوم السبت- أنها لا تزال تجهل مصير الطفلة هند (6 سنوات) والفريق الذي خرج لإنقاذها في مدينة غزة، على الرغم من مرور أكثر من 110 ساعات على الحدث.



وقالت الجمعية، في بيان نشرته على فيسبوك "أكثر من 110 ساعات مرت ولا يزال مصير زميلينا يوسف زينو وأحمد المدهون اللذين خرجا لإنقاذ الطفلة هند البالغة من العمر 6 سنوات مجهولا".



مشاهد للدمار الهائل في السودانية بشمال قطاع غزة



التقط المصور الفلسطيني مؤمن أبو عودة مقطع فيديو يوثق الدمار الهائل الذي حل بالمنازل والمنشآت في منطقة السودانية شمالي قطاع غزة عقب انسحاب قوات الاحتلال الإسرائيلي منها.



وأظهرت المشاهد تضرر مربعات سكنية بشكل كامل وتحولها إلى ركام إثر العدوان الإسرائيلي المستمر والقصف العنيف الذي تعرضت له.



الدفاع السورية: العدوان الأميركي خلف قتلى وجرحى مدنيين وعسكريين



قالت وزارة الدفاع السورية إن العدوان الجوي الأميركي -على مواقع وبلدات شرقي البلاد، فجر اليوم السبت- أدى إلى مقتل وجرح مدنيين وعسكريين، وإلحاق أضرار كبيرة بالممتلكات العامة والخاصة.



وأضافت الوزارة -في بيان- أن العدوان الأميركي ليس له مبرر سوى "محاولة إضعاف قدرة جيشنا وحلفائه" في مجال "محاربة الإرهاب".



وخلف قصف الطائرات الحربية الإسرائيلية لـ3 منازل في مدينتي دير البلح وسط قطاع غزة ورفح (جنوب)، 15 شهيدا وعددا من المصابين.



وقالت قناة الأقصى الفضائية إن وحدات الهندسة في جيش الاحتلال الإسرائيلي نسفت صباح اليوم السبت مربعًا سكنيًا وسط مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة.



واقتحمت قوة كبيرة من جيش الاحتلال الإسرائيلي مدينة بيت لحم بالضفة الغربية، ومخيم الدهيشة المجاور لها، وشنت عمليات دهم واعتقال في صفوف المواطنين.



وأعلنت "كتائب شهداء الأقصى"، وهي فصيل فلسطيني مستقل، خوض مقاتليها اشتباكات ضارية بالأسلحة المناسبة، مع جنود الاحتلال وآلياته في محاور التقدم وسط وغرب مدينة غزة.



بدورها، قالت "كتائب المجاهدين"، الجناح العسكري لحركة المجاهدين الفلسطينيين المنشقة عن حركة فتح، إنها قصفت تجمعات لقوات الاحتلال في مدينة عرفات للشرطة، بوابل من قذائف الهاون، مؤكدة تحقيق إصابات فيها.



كما أعلنت "كتائب المقاومة الوطنية - قوات الشهيد عمر القاسم"، الجناح العسكري للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، أنها قصفت قوات الاحتلال المتوغلة في قطاع غزة بقذائف الهاون من العيار الثقيل.



وأفادت وسائل إعلام فلسطينية باستشهاد فلسطينين اثنين إثر قصف طائرات الاحتلال منزلاً سكنياً في حيّ الجنينة شرقيّ رفح.