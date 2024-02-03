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السبت 3 شباط 2024 ساعة 12:32

سفارة إيران بدمشق تؤكد حتمية الرد على اعتداءات الصهاينة على سوريا

سفارة إيران بدمشق تؤكد حتمية الرد على اعتداءات الصهاينة على سوريا
وكتبت السفارة الإيرانية في سوريا على حساب المستخدم الخاص بها على قناة X: استهدف الكيان الصهيوني الإرهابي منطقة سكنية في ضواحي دمشق بهجوم صاروخي منتهكا بذلك القانون الدولي والسيادة السورية ، كما استشهد مستشار عسكري للجمهورية الإسلامية الإيرانية.

وجاء في البيان: إن مثل هذه الأعمال [الإرهابية] تظهر أكثر من أي وقت مضى العلاقة الواضحة بين الكيان الصهيوني والإرهابيين.

وتعرضت فجر اليوم الجمعة، المناطق القريبة من مطار دمشق وضواحيه في منطقة الزينبية، لاستهداف من قبل الكيان الصهيوني، مما ادى الى استشهاد أحد مستشاري الحرس الثوري.

وأفادت مصادر إخبارية سورية داخلية، بتفعيل منظومة الدفاع الجوي للجيش السوري، ووقوع ما لا يقل عن 3 انفجارات في ريف دمشق.

وكان مصدر عسكري سوري قد ذكر أنه “حوالي الساعة الرابعة و20 دقيقة من فجر اليوم شن العدو الإسرائيلي عدواناً جوياً من اتجاه الجولان السوري المحتل، مستهدفاً عدداً من النقاط جنوب دمشق”.

وأضاف المصدر: إن وسائط دفاعنا الجوي تصدت لصواريخ العدوان وأسقطت بعضها.
مصدر : وكالات
رقم : 1113604
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