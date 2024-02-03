الصفحة الرئيسية
0
السبت 3 شباط 2024 ساعة 13:41

زيلينسكي يخطط لعزل قائد الجيش الاوكراني

زيلينسكي يخطط لعزل قائد الجيش الاوكراني
وقال مصدر مقرب من مكتب زيلينسكي إن الرجلين دخلا في نزاع حول حملة تعبئة عسكرية جديدة، إذ يعارض الرئيس اقتراح زالوجني بتعبئة 500 ألف جندي جديد.

لكن المصدر أضاف أن عملية إعفاء زالوجني من منصبه كقائد للقوات المسلحة الأوكرانية معلقة في الوقت الحالي بينما يعمل الجانبان على خطواتهما التالية.

وأضاف المصدر الذي تحدث شريطة عدم الكشف عن هويته أنه من غير الواضح كم من الوقت ستستغرق هذه العملية.

وكانت صحيفة واشنطن بوست أول من أوردت أن أوكرانيا أبلغت البيت الأبيض بخطة إقالة زالوجني.

وقال المسؤولون الأمريكيون لأوكرانيا إنهم لا يعارضون إقالة زالوجني، حسبما ذكر المصدر المقرب من مكتب الرئيس الأوكراني.

وأضاف المصدر “الولايات المتحدة توافق على طرد أوكرانيا له”.

وتابع “في الوقت الراهن، توقف الجانبان (الرئيس والجنرال) لتحديد الشكل الذي سيبدو عليه المستقبل، وفي الوقت الحالي سيظل الوضع الراهن حتى إشعار آخر”.

وقال المصدر إن الاحتكاكات بين زيلينسكي وزالوجني بشأن التعبئة تتعلق بوجهة نظر الرئيس بأن الجيش لديه عدد كاف من الأفراد يمكن استخدامه بشكل أكثر كفاءة.

وأضاف “يصر زالوجني على تعبئة نصف مليون رجل. ويعتقد زيلينسكي أن ذلك ليس ضروريا الآن”.

وذكرت سلسلة من تقارير وسائل الإعلام الغربية والأوكرانية أن زالوجني رفض طلب زيلينسكي بالتنحي.
مصدر : وكالات
رقم : 1113620
شارک بتعلیقک
الإسم الثلاثي

البريد الإلكتروني
تعليقك

أهم الأخبار
اختبار طريق بري من الإمارات والبحرين مروراً بالسعودية لنقل البضائع للاحتلال
اختبار طريق بري من الإمارات والبحرين مروراً بالسعودية لنقل البضائع للاحتلال
الحشد الشعبي بعد العدوان الأميركي: على جهوزية لتنفيذ أوامر قائد القوات المسلحة
الحشد الشعبي بعد العدوان الأميركي: على جهوزية لتنفيذ أوامر قائد القوات المسلحة
3 شباط 2024
الحکم الثالث خلال اسبوع.. السجن 7 سنوات لعمران خان بسبب زواجه!
الحکم الثالث خلال اسبوع.. السجن 7 سنوات لعمران خان بسبب زواجه!
3 شباط 2024
الخارجية العراقية تستدعي القائم بأعمال السفارة الأمريكية في بغداد
الخارجية العراقية تستدعي القائم بأعمال السفارة الأمريكية في بغداد
3 شباط 2024
التيار الشعبي في تونس يدعو أحرار العالم للتحرك ضد العدوان الأميركي
التيار الشعبي في تونس يدعو أحرار العالم للتحرك ضد العدوان الأميركي
3 شباط 2024
داخل شحنة من "بودرة الحلويات"... إحباط تهريب مخدّرات إلى دولة أوروبية
داخل شحنة من "بودرة الحلويات"... إحباط تهريب مخدّرات إلى دولة أوروبية
3 شباط 2024
أميركا: ضغط الجزائر لتحرّك من الأمم المتحدة قد يعرّض محادثات غزة للخطر
أميركا: ضغط الجزائر لتحرّك من الأمم المتحدة قد يعرّض محادثات غزة للخطر
3 شباط 2024
رئيسي: إيران من بين الدول العشر الأولى في مجال الفضاء
رئيسي: إيران من بين الدول العشر الأولى في مجال الفضاء
3 شباط 2024
بعد العدوان الأميركي.. المقاومة العراقية ترد الصاع بصاعين
بعد العدوان الأميركي.. المقاومة العراقية ترد الصاع بصاعين
3 شباط 2024
45 عاما علی الثورة الاسلامية.. ايران وغزو الفضاء بالأقمار الصناعية
45 عاما علی الثورة الاسلامية.. ايران وغزو الفضاء بالأقمار الصناعية
3 شباط 2024
مصدر امني: ليس للحرس الثوري أيّة مراكز او قواعد في سوريا والعراق
مصدر امني: ليس للحرس الثوري أيّة مراكز او قواعد في سوريا والعراق
3 شباط 2024
هل بات إفلاس كيان الاحتلال الصهيوني يدفعه لتجاوز كل الخطوط الحمر والتنكر بلباس الأطباء واغتيال المرضى؟
هل بات إفلاس كيان الاحتلال الصهيوني يدفعه لتجاوز كل الخطوط الحمر والتنكر بلباس الأطباء واغتيال المرضى؟
3 شباط 2024
ماذا سيكون رد حماس حول خطة وقف إطلاق النار في غزة؟
ماذا سيكون رد حماس حول خطة وقف إطلاق النار في غزة؟
3 شباط 2024

أحدث العناوين

إخترنا لکم
هل بات إفلاس كيان الاحتلال الصهيوني يدفعه لتجاوز كل الخطوط الحمر والتنكر بلباس الأطباء واغتيال المرضى؟
ماذا سيكون رد حماس حول خطة وقف إطلاق النار في غزة؟
هل تجرؤ "إسرائيل" على إعلان الحرب ضد حزب الله؟
أين تقف سوريا من حرب غزة؟