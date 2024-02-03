حركة ‘‘أمل‘‘ تنعي اثنين من مقاتليها في لبنان

وفي بيان لها، قالت حركة "أمل": "بمزيد من الفخر والاعتزاز تزف أفواج المقاومة اللبنانية "أمل" إلى قائدها الإمام السيد موسى الصدر وجماهيرها المؤمنة الشهيد المجاهد علي خليل محمد (شمران) مواليد بليدا والشهيد المجاهد مصطفى عباس ضاهر (أبو علي) مواليد بليدا"، اللذين استشهدا أثناء قيامهما بواجبهما الوطني والجهادي دفاعا عن لبنان والجنوب.



وأضاف البيان: "أفواج المقاومة اللبنانية أمل تعاهد الشهيدين وجماهيرها بأن تبقى على العهد والقسم للقائد المؤسس وللشهداء بأن نكون فدائيي حدود أرضنا المقدسة مهما غلت التضحيات".



ولايزال التصعيد مستمرا على الجبهة الجنوبية في لبنان وشمال الاراضی المحتلة، بعدما أعلن حزب الله عن تنفيذ عمليات استهدفت جيش الإحتلال ونقاط تمركزه.



وهذا نص بيان صادر عن أفواج المقاومة اللبنانية "أمل":



بمزيدٍ من الفخر والإعتزاز تزفّ أفواج المقاومة اللبنانية "أمل" إلى قائدها الإمام سماحة السيد موسى الصدر وجماهيرها المؤمنة



الشهيد المجاهد علي خليل محمد ( شمران)

مواليد بليدا ٧-٧-١٩٨٣



الشهيد المجاهد مصطفى عباس ضاهر ( أبو علي)

مواليد بليدا عام ١٩٩١



الذين استشهدوا أثناء قيامهم بواجبهم الوطني والجهادي دفاعاً عن لبنان والجنوب.

إن أفواج المقاومة اللبنانية أمل تعاهد الشهداء وجماهيرها بأن تبقى على العهد والقسم للقائد المؤسس وللشهداء بأن نكون فدائيي حدود أرضنا المقدسة مهما غلت التضحيات.



وأمل بنصره تعالى وعودة الإمام القائد ورفيقيه.