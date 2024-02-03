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السبت 3 شباط 2024 ساعة 13:55

ازاحة الستار عن منظومة ‘‘شفق‘‘ الصاروخية المطورة

ازاحة الستار عن منظومة ‘‘شفق‘‘ الصاروخية المطورة
وفي احتفال حضره القائد العام لجيش الجمهورية الاسلامية الايرانية اللواء " سيد عبد الرحيم موسوي" تمت ازاحة الستار عن منظومة "شفق" الصاروخية الجوية المضادة للدروع، وكاميرا الرؤية الليلية الجوية "يوسف" والتي تم تصميمها وإنتاجها من قبل علماء وخبراء طيران القوات البرية لجيش الجمهورية الإسلامية الإيرانية.

وتتميز أنظمة "شفق" الصاروخية الجوية الجديدة محلية الصنع والمضادة للدروع بالذكاء والدقة العالية وزيادة المدى التشغيلي بحيث تستطيع إصابة الأهداف من مسافة 20 كيلومترا.كما انها تتمتع بالقدرة على استخدامها في مختلف الاستراتيجيات التكتيكية والعملياتية للحروب المستقبلية.

وقد تم تصميمها وإنتاجها من قبل علماء وخبراء طيران القوات البرية لجيش الجمهورية الإسلامية الإيرانية وبالتعاون مع الشركات المعرفية وقد انضمت الى الأسطول العملياتي لطيران القوات البرية لجيش الجمهورية الإسلامية الإيرانية.

ومن الميزات الأخرى لهذا النظام الصاروخي إمكانية "أطلق وانسى" (Fire-and-forget) وهو نوع من التوجيه الصاروخي الذي لا يتطلب المزيد من التدخل الخارجي بعد الإطلاق مزوّد برأس حربي مطوّر وباحث بالأشعة تحت الحمراء وبالتالي يستطيع تدمير منشآت وتحصينات العدو في جميع العمليات إذا تم تركيبه على جميع أنواع المروحيات وفي جميع الظروف الجوية السيئة وخلال جميع ساعات النهار والليل.

اما كاميرا الرؤية الليلية الجوية "يوسف" تتمتع بالقدرة على العمل أثناء الليل وفي الظروف الجوية السيئة والتي تم إنتاجها محليا بالكامل بكميات كبيرة من قبل علماء وخبراء طيران القوات البرية لجيش الجمهورية الإسلامية الإيرانية.

ومن المميزات البارزة لهذه الكاميرا ايضا تحسين قوة واستمرارية عمل المروحيات طوال ساعات النهار والليل.
مصدر : وكالات
رقم : 1113623
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