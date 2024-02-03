قائد القوة البرية الايرانية : أولويتنا إنتاج أسلحة بعيدة المدى ومتحركة

وقال العميد حيدري في تصريح خلال تفقد معرض انجازات طيران الجيش الإيران، نسعى الى تطوير الجيش ورفع مستوى ادائه ليكون افضل من المراحل السابقة والان لا يمكن مقارنة قدرات الجيش الايراني حتى مع 5 اعوام الماضية، وان وحدات القوات البرية للجيش اصبحت الآن تتمتع بعنصري " التحرك الهجومي" و "الرد السريع".



وأضاف، ان الاسلحة في الحروب الحديثة يجب ان تتمتع بـ 4 خصائص وهي بعد المدى والاستهداف الدقيق والذكاء ، والقدرة على العمل ضمن شبكة موحدة.



وتابع، ان طيران القوات البرية للجيش الايراني تملك حاليا اكبر عدد من المروحيات في المنطقة كما ان اداء طيران الجيش الايراني هو في مستوى الذروة في تنفيذ مختلف العمليات والمهام وفي مختلف الظروف والاحوال الجوية وكذلك في النقل السريع للقوات والوحدات.



وأضاف، إن مختلف انواع الاسلحة التي تحتاجها القوات البرية للجيش كالصواريخ الموجهة المضادة للدروع والتي تحملها المدرعات والعربات العسكرية وكذلك انواع الطائرات المسيرة الهجومية والتجسسية والانقضاضية، بالاضافة الى انواع معدات التحرك البري ومعدات اجتياز الممرات المائية كجسور PMP ، كلها تصنع داخلياً.