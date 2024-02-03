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السبت 3 شباط 2024 ساعة 15:40

قائد الجيش الايراني يزور معرض أحدث انجازات طيران الجيش

قائد الجيش الايراني يزور معرض أحدث انجازات طيران الجيش
ويضم هذا المعرض انجازات في مجال الاسلحة والعتاد ومنها منظومة محاكاة العمليات القتالية، ومنظومة محاكاة طيران المروحيات، ومنظومات الدفاع الذاتي ، والناظور الجوي يوسف ( ناظور تتبع الاهداف والاغلاق عليها ليلا ونهارا ويعمل بالذكاء الاصطناعي)، انواع صواريخ الكروز بعيدة المدى والتي تطلق من الجو، وصواريخ كروز جو – ارض ومضادة للدروع ، وصاروخ قدر، وانواع الطائرات المسيرة الانقضاضية والتجسسية ، والطائرة المسيرة الصغيرة سويج بيلد والطائرة المسيرة الانقضاضية محرّم، وانواع قطع غيار المروحيات، وشاحنات النقل العسكري الثقيلة كيان 600 بلاس و700 و 800 ، وانواع المعدات المستخدمة في سلاح المدرعات، والعمليات ، والقتال البري.

ومن جملة الانجازات المعروضة في هذا المعرض يمكن الاشارة الى المنظومة الصاروخية الشاملة للمروحية 209 ( مروحية كوبرا الهجومية) والتي يمكن استخدامها في اطلاق صواريخ من فئة "اطلق وأنس" ( Fire and Forget) ، وكذلك معدات الدفاع الذاتي للمروحيات كالبالونات الحرارية ايرانية الصنع ومنظومة التحذير الليزرية ومنظومة التشويش على المروحيات المعادية ومنظومة تحذير الطيار من التتبع الليزري.

ومن الاسلحة المعروضة هناك ايضا صاروخ قدر 29 الايرانية الصنع والذي يمكّن المروحيات من ضرب اهداف على بعد 150 كيلومتر.

وصاروخ " حيدر" الكروز والبعيد المدى والذي يطلق من الجو ويصل مداه الى 200 كيلومتر وهو صاروخ دقيق الاصابة ( نقطوي) يصيب كافة الاهداف البرية والبحرية.

وهناك ايضا الطائرة المسيرة الانقضاية " محرّم " ولها رأس حربي يزن 25 كيلوغراما ، و هي قادرة على الطيران لـ 9 ساعات متواصلة . بالاضافة الى الطائرة المسيرة " شاهين" التي تستخدم للرصد والمسح الجوي والتي تستطيع نقل المعلومات عن منطقة العمليات الى غرفة قيادة عمليات طيران الجيش، وهي تحلق حتى ارتفاع 15 الف قدم وقادرة على التحليق لـ 4 ساعات متواصلة.
رقم : 1113635
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