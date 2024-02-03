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السبت 3 شباط 2024 ساعة 15:44

حماس تعلق على العدوان الامريكي: تصعيد خطير وتهديد لأمن المنطقة

حماس تعلق على العدوان الامريكي: تصعيد خطير وتهديد لأمن المنطقة
وقالت الحركة في تصريح صحفي، اليوم السبت: "ندين بأشد العبارات العدوان الأمريكي على كل من العراق وسوريا، ونعتبره تصعيداً خطيراً، وتعدياً على سيادة البلدين العربيين، وتهديداً لأمنهما واستقرار المنطقة، خدمةً لأجندة الاحتلال التوسعية والتغطية على جرائمه المروعة ضد شعبنا الفلسطيني في قطاع غزة".

وحملت الحركة "إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن المسؤولية عن تبعات هذا العدوان الغاشم على كل من العراق وسوريا، والذي يصب الزيت على النار".

وأكدت أن "المنطقة لن تشهد استقراراً أو سلاماً إلا بوقف العدوان الصهيوني وجرائم الإبادة الجماعية والتطهير العرقي ضد شعبنا في قطاع غزة، وإنهاء الاحتلال الصهيوني النازي لأراضينا الفلسطينية والعربية المحتلة، وهو ما يستدعي من واشنطن مراجعة سياساتها العدوانية، واحترامها لسيادة الدول ومصالح الشعوب العربية التي لن تقف مكتوفة الأيدي أمام ما يتعرض له شعبنا من جرائم إبادة تتم على مرأى ومسمع من العالم أجمع".
رقم : 1113637
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