هجوم بسكين في محطة قطارات بباريس

أضافت الشرطة أنها ألقت القبض على المهاجم المشتبه به، مشيرة إلى أن اثنين أصيبا بجروح طفيفة، بينما أصيب الثالث بإصابات بالغة، لكن حياته ليست في خطر، في حين لم تتضح بعد دوافع المشتبه به.

