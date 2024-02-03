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السبت 3 شباط 2024 ساعة 16:16

البرلمان العراقي استنكر "العدوان الأميركي": للإسراع بتنفيذ قرار إخراج قوات التحالف من البلاد

البرلمان العراقي استنكر "العدوان الأميركي": للإسراع بتنفيذ قرار إخراج قوات التحالف من البلاد
وأكّدت في بيان، أنّ "مجلس النّواب عازم على عقد جلسة استثنائيّة (طارئة) خلال الأيّام المقبلة، للوقوف على تكرار الاعتداءات الأميركيّة على البلاد، ووضع حدّ لانتهاكات ​قوات التحالف الدولي​ لسيادة العراقيّين وأرواحهم"، مشدّدةً على أنّ "تكرار الاستهدافات الأميركيّة لمقرّات أمنيّة عراقيّة، استخفاف كبير لا يمكن قبوله.

وجدّدت الرّئاسة، مطالبتها للحكومة بـ"ضرورة الإسراع في تنفيذ القرار التّشريعي رقم 18 لسنة 2020، الصّادر عن مجلس النّواب، والمتضمّن إخراج قوّات التّحالف الدّولي من البلاد، لانتفاء الحاجة لبقائها، ولكونها باتت تهدّد أمن العراق واستقراره وسيادته"، مركّزةً على أنّ "القرار المذكور يُمثّل إرادةً وطنيّةً وشعبيّةً، وأنّ تطبيقه ضرورة ملحّة لحفظ سيادة البلد وأرواح المواطنين".
رقم : 1113644
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