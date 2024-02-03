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السبت 3 شباط 2024 ساعة 16:29

الرئاسة العراقية: العدوان الأميركي انتهاك صارخ لسيادتنا وسيقوّض فرص نجاح المفاوضات مع التحالف

الرئاسة العراقية: العدوان الأميركي انتهاك صارخ لسيادتنا وسيقوّض فرص نجاح المفاوضات مع التحالف
وركّزت في بيان، على أنّ "هذه الهجمات تعمل على تصعيد التّوتّر، وتهدّد أمن واستقرار المنطقة ككل"، مشيرةً إلى أنّ "العراق أبدى رغبةً واضحةً في تنظيم عمل ​التحالف الدولي​، من خلال جولة من المحادثات، إلّا أنّ هجمات الأمس ستقوّض فرص نجاح المفاوضات الجارية، إذ أنّ العنف لا يولّد إلّا العنف والتّأزيم".

ودعت الرّئاسة، جميع الأفرقاء إلى "تحمّل مسؤوليّاتهم الوطنيّة تجاه ما يتعرّض له البلد من مخاطر وتهديدات منذ أشهر، قد يؤدّي استمرارها إلى زعزعة الأمن والاستقرار، وتُعرّض حياة المواطنين وسلامتهم إلى الخطر"، مؤكّدةً "أهميّة عقد اجتماع طارئ للرّئاسات والكتل السّياسيّة، لبحث هذه التّطوّرات والتّداعيات، واتخاذ مواقف واضحة وموحّدة تحفظ كرامة البلد وسيادته وأمن المواطنين".
رقم : 1113648
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