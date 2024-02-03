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السبت 3 شباط 2024 ساعة 18:22

حركة الجهاد الإسلامي تدين العدوان الأمريكي على سوريا والعراق

حركة الجهاد الإسلامي تدين العدوان الأمريكي على سوريا والعراق
وقالت حركة الجهاد الإسلامي في بيان إن هذا العدوان الأمريكي السافر هو أحد أوجه الاحتلال والهيمنة والغطرسة في منطقتنا بهدف نهب ثروة شعوب أمتنا وفرض سياسات تصب في مصلحة الاستعمار الغربي والكيان الصهيوني.

وتوجه الحركة بالتحية إلى الشعبين العراقي والسوري الثائرين اللذين يدفعان، جنبا إلى جنب مع الشعبين اليمني واللبناني، ثمن مناصرتهما لشعبنا الفلسطيني في مقاومة حرب الإبادة، وإسناده في حرب العدوان ضده في غزة.

اليكم نص البيان..
*بسم الله الرحمن الرحيم*
ندين بأشد العبارات العدوان الأمريكي على سوريا والعراق وانتهاك سيادة البلدين ما سيؤدي إلى تصعيد التوتر الإقليمي وزيادة عدم الاستقرار في المنطقة.

إن هذا العدوان الأمريكي السافر هو أحد أوجه الاحتلال والهيمنة والغطرسة في منطقتنا بهدف نهب ثروة شعوب أمتنا وفرض سياسات تصب في مصلحة الاستعمار الغربي والكيان الصهيوني.

نتوجه بالتحية إلى الشعبين العراقي والسوري الثائرين اللذين يدفعان، جنبا إلى جنب مع الشعبين اليمني واللبناني، ثمن مناصرتهما لشعبنا الفلسطيني في مقاومة حرب الإبادة، وإسناده في حرب العدوان ضده في غزة.

*حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين*
*السبت 2024/2/3 الموافق 22 رجب 1445.*
رقم : 1113658
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