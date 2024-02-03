ايران: الهجمات الاميركية على العراق وسوريا مغامرة تزيد مخاطر اتساع الحرب

كنعاني وصف اليوم السبت، هذه الهجمات العسكرية بالمغامرة وقال انها خطأ استراتيجي آخر ترتكبه الحكومة الاميركية ولا نتيجة لها سوى ازدياد التوتر وعدم الاستقرار في المنطقة ، وقال بان هجمات مساء امس على سوريا والعراق تأتي بعد الدعم الاميركي الشامل لاربعة اشهر من الهجمات الوحشية الصهيونية ضد اهالي غزة والضفة الغربية وكذلك الهجمات العسكرية على اليمن وانتهاك سيادة ووحدة اراضي اليمن.



وشدد كنعاني بأن هذه الهجمات تعتبر انتهاكا للسيادة ووحدة اراضي العراق وسوريا والقانون الدولي، وخرقا فاضحا لميثاق الامم المتحدة واضاف " ان الهجمات العسكرية الاميركية على العراق وسوريا واليمن هي من اجل تحقيق غايات الكيان الصهيوني فقط والتغطية على الجرائم الصهيونية ، لكن مثل هذه الهجمات ستزيد من تورط اميركا في المنطقة".



وجدد كنعاني التحذير من مخاطر اتساع ابعاد ورقعة الحرب والنزاع بالمنطقة مؤكدا ان استمرار مثل هذه المغامرات يعتبر تهديدا للسلام والامن الاقليمي والدولي، واضاف بأن ايران تؤكد مرة اخرى على مسؤولية المجتمع الدولي وكذلك مجلس الامن الدولي لمنع وقوع مثل هذه الهجمات غير القانونية والاحادية الاميركية في المنطقة والحؤول دون اتساع رقعة الأزمة.



وتابع كنعاني " كما اعلنت ايران مرارا فان جذور التوتر والازمة في المنطقة تعود الى الاحتلال الصهيوني واستمرار الهجمات العسكرية الصهيونية في غزة وابادة الفلسطينيين بدعم اميركي لامحدود، ولا يمكن تصور عودة الاستقرار والامن الى المنطقة الا في ظل التركيز على جذور الازمة ومعالجتها".