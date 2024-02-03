الصفحة الرئيسية
0
السبت 3 شباط 2024 ساعة 21:03

ايران: الهجمات الاميركية على العراق وسوريا مغامرة تزيد مخاطر اتساع الحرب

ايران: الهجمات الاميركية على العراق وسوريا مغامرة تزيد مخاطر اتساع الحرب
كنعاني وصف اليوم السبت، هذه الهجمات العسكرية بالمغامرة وقال انها خطأ استراتيجي آخر ترتكبه الحكومة الاميركية ولا نتيجة لها سوى ازدياد التوتر وعدم الاستقرار في المنطقة ، وقال بان هجمات مساء امس على سوريا والعراق تأتي بعد الدعم الاميركي الشامل لاربعة اشهر من الهجمات الوحشية الصهيونية ضد اهالي غزة والضفة الغربية وكذلك الهجمات العسكرية على اليمن وانتهاك سيادة ووحدة اراضي اليمن.  

وشدد كنعاني بأن هذه الهجمات تعتبر انتهاكا للسيادة ووحدة اراضي العراق وسوريا والقانون الدولي، وخرقا فاضحا لميثاق الامم المتحدة واضاف " ان الهجمات العسكرية الاميركية على العراق وسوريا واليمن هي من اجل تحقيق غايات الكيان الصهيوني فقط والتغطية على الجرائم الصهيونية ، لكن مثل هذه الهجمات ستزيد من تورط اميركا في المنطقة".

وجدد كنعاني التحذير من مخاطر اتساع ابعاد ورقعة الحرب والنزاع بالمنطقة مؤكدا ان استمرار مثل هذه المغامرات يعتبر تهديدا للسلام والامن الاقليمي والدولي، واضاف بأن ايران تؤكد مرة اخرى على مسؤولية المجتمع الدولي وكذلك مجلس الامن الدولي لمنع وقوع مثل هذه الهجمات غير القانونية والاحادية الاميركية في المنطقة والحؤول دون اتساع رقعة الأزمة.

وتابع كنعاني " كما اعلنت ايران مرارا فان جذور التوتر والازمة في المنطقة تعود الى الاحتلال الصهيوني واستمرار الهجمات العسكرية الصهيونية في غزة وابادة الفلسطينيين بدعم اميركي لامحدود، ولا يمكن تصور عودة الاستقرار والامن الى المنطقة الا في ظل التركيز على جذور الازمة ومعالجتها".
رقم : 1113717
شارک بتعلیقک
الإسم الثلاثي

البريد الإلكتروني
تعليقك

أهم الأخبار
جنود الإحتلال يداهمون منازل المواطنين في حوسان ويخربون ممتلكاتهم
جنود الإحتلال يداهمون منازل المواطنين في حوسان ويخربون ممتلكاتهم
الحشد الشعبي بعد العدوان الأميركي: على جهوزية لتنفيذ أوامر قائد القوات المسلحة
الحشد الشعبي بعد العدوان الأميركي: على جهوزية لتنفيذ أوامر قائد القوات المسلحة
3 شباط 2024
الحکم الثالث خلال اسبوع.. السجن 7 سنوات لعمران خان بسبب زواجه!
الحکم الثالث خلال اسبوع.. السجن 7 سنوات لعمران خان بسبب زواجه!
3 شباط 2024
الخارجية العراقية تستدعي القائم بأعمال السفارة الأمريكية في بغداد
الخارجية العراقية تستدعي القائم بأعمال السفارة الأمريكية في بغداد
3 شباط 2024
التيار الشعبي في تونس يدعو أحرار العالم للتحرك ضد العدوان الأميركي
التيار الشعبي في تونس يدعو أحرار العالم للتحرك ضد العدوان الأميركي
3 شباط 2024
داخل شحنة من "بودرة الحلويات"... إحباط تهريب مخدّرات إلى دولة أوروبية
داخل شحنة من "بودرة الحلويات"... إحباط تهريب مخدّرات إلى دولة أوروبية
3 شباط 2024
أميركا: ضغط الجزائر لتحرّك من الأمم المتحدة قد يعرّض محادثات غزة للخطر
أميركا: ضغط الجزائر لتحرّك من الأمم المتحدة قد يعرّض محادثات غزة للخطر
3 شباط 2024
رئيسي: إيران من بين الدول العشر الأولى في مجال الفضاء
رئيسي: إيران من بين الدول العشر الأولى في مجال الفضاء
3 شباط 2024
بعد العدوان الأميركي.. المقاومة العراقية ترد الصاع بصاعين
بعد العدوان الأميركي.. المقاومة العراقية ترد الصاع بصاعين
3 شباط 2024
45 عاما علی الثورة الاسلامية.. ايران وغزو الفضاء بالأقمار الصناعية
45 عاما علی الثورة الاسلامية.. ايران وغزو الفضاء بالأقمار الصناعية
3 شباط 2024
مصدر امني: ليس للحرس الثوري أيّة مراكز او قواعد في سوريا والعراق
مصدر امني: ليس للحرس الثوري أيّة مراكز او قواعد في سوريا والعراق
3 شباط 2024
هل بات إفلاس كيان الاحتلال الصهيوني يدفعه لتجاوز كل الخطوط الحمر والتنكر بلباس الأطباء واغتيال المرضى؟
هل بات إفلاس كيان الاحتلال الصهيوني يدفعه لتجاوز كل الخطوط الحمر والتنكر بلباس الأطباء واغتيال المرضى؟
3 شباط 2024
ماذا سيكون رد حماس حول خطة وقف إطلاق النار في غزة؟
ماذا سيكون رد حماس حول خطة وقف إطلاق النار في غزة؟
3 شباط 2024

أحدث العناوين

إخترنا لکم
هل بات إفلاس كيان الاحتلال الصهيوني يدفعه لتجاوز كل الخطوط الحمر والتنكر بلباس الأطباء واغتيال المرضى؟
ماذا سيكون رد حماس حول خطة وقف إطلاق النار في غزة؟
هل تجرؤ "إسرائيل" على إعلان الحرب ضد حزب الله؟
أين تقف سوريا من حرب غزة؟