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السبت 3 شباط 2024 ساعة 21:56

مظاهرات حاشدة في حيفا ووسط إسرائيل ضد نتنياهو

مظاهرات حاشدة في حيفا ووسط إسرائيل ضد نتنياهو
وقالت صحيفة "يديعوت أحرونوت" (خاصة)، إن مئات الإسرائيليين شاركوا في التظاهرة ضد الحكومة عند مفترق "حوريف" بمدينة حيفا، مطالبين بإجراء انتخابات مبكرة. كما طالب المتظاهرون بإطلاق سراح الأسرى المحتجزين في قطاع غزة، بحسب الصحيفة ذاتها.

وحمل المشاركون لافتات كُتب عليها: "الانتخابات الآن" و"أنقِذوا الأسرى". وفي مدينة رحوبوت، تظاهر العشرات أمام معهد "وايزمان" للعلوم، وهتفوا ضد رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، وفق "يديعوت أحرنوت".

مظاهرات ضد نتنياهو في إسرائيل
من المتوقع أن تزداد مساء السبت، وتيرة التظاهرات ضد الحكومة وأخرى تطالب بإطلاق سراح الأسرى المحتجزين بقطاع غزة، خاصة في مدينتي تل أبيب والقدس.

طفلة فلسطينية وسط أنقاض منزل مدمر بيد الاحتلال الإسرائيلي – shutterstock
ويتظاهر الإسرائيليون بشكل شبه يومي للمطالبة بإجراء انتخابات مبكرة وإطلاق سراح الأسرى في غزة، لكن التظاهرات المركزية تنظم يوم السبت.

ويقدر مسؤولون إسرائيليون وجود نحو "136 رهينة ما زالوا محتجزين في قطاع غزة"، منذ أن شنت "حماس" في 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، هجوماً على نقاط عسكرية ومستوطنات إسرائيلية في غلاف القطاع.

وأسرت فصائل المقاومة الفلسطينية، وعلى رأسها "حماس"، في 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، نحو 239 شخصاً على الأقل في بلدات ومدن محيط غزة، بادلت عشرات منهم مع إسرائيل خلال هدنة إنسانية مؤقتة استمرت 7 أيام، وانتهت مطلع ديسمبر/كانون الأول 2023.

في المقابل، ذكرت مؤسسات الأسرى الفلسطينيين أن إسرائيل أطلقت بموجب الهدنة سراح 240 أسيراً فلسطينياً من سجونها، بينهم 71 أسيرة و169 طفلاً.
دخان كثيف بعد قصف من الاحتلال الإسرائيلي لمناطق في خان يونس/ رويترز

 
رقم : 1113744
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