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السبت 3 شباط 2024 ساعة 22:00

حركة انصار الله تدين العدوان الأمريكي على العراق وسوريا

حركة انصار الله تدين العدوان الأمريكي على العراق وسوريا
وأشار المكتب في بيان له إلى أن "العدوان على العراق وسوريا يأتي في سياق الدعم الأمريكي للعدو الإسرائيلي لمواصلة جرائمه بحق الشعب الفلسطيني في غزة"، منوهاً إلى أن "الأعمال الأمريكية العدوانية سوف تجر المنطقة نحو صراع أوسع وهذا يهدد الأمن والسلم الدوليين".

وأكد أنه "كان بوسع واشنطن إلزام الإسرائيلي بوقف عدوانه على الشعب الفلسطيني ورفع حصاره عن غزة بدلاً من التورط في استهداف دول وشعوب المنطقة".

وأكد المكتب أن " لشعوبنا الحق في الدفاع عن نفسها وحماية أمنها وسيادتها من الاعتداءات الأمريكية الإجرامية المتكررة"، مجدداً التأكيد على "رفض السردية الأمريكية التي تدعي زوراً وكذباً أن عدوانها على دول وشعوب المنطقة إنما هي ردة فعل بينما هو عدوان سافر".
 
رقم : 1113746
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