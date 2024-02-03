السفير السعودي في طهران : لا يوجد عائق أمام تطوير السياحة مع إيران

والتقی "العنزي" الیوم السبت، وزیر السیاحة الایراني "عزت الله ضرغامي"، حيث استعرض الجانبان سبل تطویر التعاون السیاحي بین الرياض وطهران.



واعتبر السفير السعودي في هذا اللقاء، ان إيران والمملكة العربية السعودية دولتان جارتان وشقيقتان تتمتعان بإمكانات كبيرة من شانها ان تتيح فرص التعاون السياحي بين البلدين؛ كما اكد على استعداد المملكة في هذا الخصوص.



وراى السفير السعودي في طهران، ان السياحة هي أحد المقومات لتوفير الرخاء الاقتصادي، واصفا العلاقات الثنائية انها ماضية بالاتجاه الصحيح وذلك تنفيذا لتعليمات قادة البلدين.



في المقابل، صرح وزیر السیاحة الایراني "عزت الله ضرغامي" خلال هذا اللقاء : ان وزيري سياحة إيران والسعودية يضطلعان بمسؤولية مهمة خلال المرحلة الجديدة من العلاقات بين البلدين، متطلعا بان يشهد البلدان في عهد السفير السعودي الجديد لدى إيران، مزيدا من التعاون ونقلة في العلاقات السياحية.



وفي اشارة الى مباحثاته مع وزير السياحة السعودي، نوه ضرغاني باقتراح توقيع مذكرة تعاون سیاحية بين الجانبين.