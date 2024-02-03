رئيس الاستخبارات التركية يلتقي هنية في الدوحة

وبحث هنية وكالين، وفقاً لوكالة الأناضول، آخر المستجدات في قطاع غزة ومسألتي تبادل الأسرى وإرساء وقف إطلاق النار.



ونقلت الأناضول عن مصادر، أنه جرى خلال اللقاء بحث قضايا تبادل الأسرى، وآخر المستجدات في غزة، وسبل ضمان وقف إطلاق النار وإنهاء الحصار، موضحة أنه "تم التأكيد على أن إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس، أساس الاستقرار في المنطقة.



كما ركز اللقاء على "الخطوات التي يمكن اتخاذها لتوفير الاحتياجات الإنسانية للشعب الفلسطيني".



وأوضحت المصادر أنه "تم التأكيد على أن إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس، أساس الاستقرار في المنطقة".



من جانبها، ذكرت حركة حماس، في بيان لها، أن هنية، التقى، بمشاركة وفد من قيادة الحركة، قالن، والوفد المرافق له.



وقالت إنه جرى بحث "تطورات الأوضاع في قطاع غزة، وسبل وقف إطلاق النار، وإنهاء الحصار، وإدخال المساعدات والاحتياجات الإنسانية لشعبنا الفلسطيني في القطاع، إلى جانب استعراض آخر ما وصلت إليه مباحثات تبادل الأسرى".

