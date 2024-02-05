سوليفان: أمريكا تعتزم شن مزيد من الضربات في الشرق الأوسط

وأضاف سوليفان في تصريحات لشبكة (إن بي سي) “نعتزم شن مزيد من الضربات واتخاذ إجراءات إضافية لمواصلة إرسال رسالة واضحة مفادها أن الولايات المتحدة سترد عندما تتعرض قواتنا لهجوم وعندما يتعرض أفراد شعبنا للقتل”.



وهاجمت الولايات المتحدة وبريطانيا 36 هدفا في اليمن السبت في ثاني يوم من العمليات الأمريكية. وجا هذا العدوان بعد هجوم أدى إلى مقتل ثلاثة جنود أمريكيين في الأردن مطلع الأسبوع الماضي.



وقالت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون) إن ضربات السبت استهدفت 13 موقعا في اليمن يستخدمها المسلحون لمهاجمة الملاحة في البحر الأحمر.



وبدأت الولايات المتحدة يوم الجمعة موجة من الضربات الانتقامية على أكثر من 85 هدفا في العراق وسوريا, في أحدث موجة من الإعتداءات في الحرب التي تفاقمت في منطقة الشرق الأوسط منذ السابع من أكتوبر تشرين الأول.



واعتبر سوليفان أن “ما حدث يوم الجمعة كان بداية ردنا وليس نهايته، وسيكون هناك مزيد من الخطوات بعضها مرئي وبعضها ربما غير مرئي… لن أصفها بأنها حملة عسكرية مفتوحة”, على حدّ تعبيره.



وأضاف أن الولايات المتحدة تعتقد أنه من الضروري التوصل إلى اتفاق لإطلاق سراح الأسرى المتبقين الذين لدى (ح م ا س)، ومنهم أمريكيون خلال هدنة إنسانية.



وتابع سوليفان “هذا يصب في مصلحة الأمن القومي للولايات المتحدة. وسنضغط من أجل ذلك دون كلل… ومن أجل ذلك، فهذه أولوية قصوى بالنسبة لنا”.



وأشار إلى أن الكرة في ملعب ح م ا س عندما يتعلق الأمر بمثل هذا الاتفاق، مبينا أن كيان العدو الاسرائيلي قد قدّم اقتراحا.