إيران ترسل سفينة ثانية من المساعدات الإنسانية إلى غزة

وقال بير حسين كوليوند: تم إرسال السفينة الثانية التي تحمل مساعدات إنسانية من الشعب الإيراني إلى أهالي غزة.



وأضاف أن: الحمولة الموجودة داخل السفينة تشمل المساعدات الشعبية، كما أرسل الهلال الأحمر سفينة أخرى الشهر الماضي، وقد مرت السفينة الجديدة للتو عبر مضيق هرمز وستصل هذه الشحنة قريبا إلى سكان غزة.



وأشار رئيس جمعية الهلال الأحمر الإيراني إلى أنه يتم إرسال مساعدات دولية لأهالي غزة بالتنسيق مع وزارة الخارجية.



وبحسب هذا المسؤول، تشمل هذه الشحنات الأدوية والمعدات الطبية والمواد الضرورية بما في ذلك البطانيات والخيام وغيرها.



وذكر كوليوند أن هذه الشحنات تم إرسالها وفقا لتقييم احتياجات سكان غزة، وأضاف: كما تم إرسال شحنة جوية إلى غزة من قبل الهلال الأحمر الإيراني.



وقال كوليوند: لا يزال بإمكان الناس إيداع مساهماتهم النقدية وغير النقدية في حسابات الهلال الأحمر لمساعدة غزة.



وأوضح: لقد تبرع الشعب الإيراني بـ10 آلاف طن من المواد للهلال الأحمر لمساعدة أهل غزة، وهذا المبلغ من المساعدات العامة للهلال الأحمر لم يسبق له مثيل من قبل.