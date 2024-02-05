أهمية التاريخ وكتابته من منظور الإمام الخميني (قدس سره)

يعتبر علم التاريخ وفن كتابة التاريخ نهجا مستخدما على نطاق واسع لبث الوعي بين الناس ، ولكن بسبب الإهمال ، يمكن أن يصبح أداة لإهمال وإقناع وتسليم جماهير الناس. على سبيل المثال ، يمكن أن يؤدي الفشل في تسجيل الأحداث التاريخية بشكل صحيح ، وكذلك المبالغة أو الإهمال غير المبرر ، إلى الإضرار بالجانب الثقافي والهوية للبلد ويؤدي إلى الارتباك.



كما أولى الإمام الخميني (قدس سره) ، القائد العظيم للثورة ، أهمية خاصة للتاريخ والتأريخ و "على الرغم من أنه ليس لديه عمل مستقل في هذا المجال ، ولكن في أعماله المكتوبة وخطبه ورسائله وتصريحاته وبطرق مختلفة حول علم التاريخ أشار إلى أهميته وما إلى ذلك.







ان التاريخ يشبه السلسلة القوية التي تربطنا بأسس وهوية الماضي ، وإذا كسرت أمة هذه السلسلة بإهمالها ، فمن المؤكد أنها ستكون مرتبطة بالثقافات والمجتمعات الأخرى في فضاء انعدام الهوية ولن يبقى اسم منها.







تهدف هذه المقالة إلى فحص التاريخ والتأريخ من منظور الإمام الخميني (قدس سره). بناء على هذا أولا ، تتم مناقشة أهمية التأريخ والغرض منه ، وثانيا ، مبادئ وقواعد التاريخ والتأريخ ، ولا سيما مبادئ تأريخ الثورة الإسلامية.







1- أهمية التأريخ والغرض منه من وجهة نظر الإمام الخميني (قدس سره)



على عكس بعض علماءه المعاصرين الذين أهملوا التاريخ المعاصر ، كان لدى الإمام الخميني (قدس سره) تفكير جاد في تطورات التاريخ الإسلامي. إن مقاربة الخميني (قدس سره) للتاريخ المعاصر وأبعاده المختلفة تجعل من الممكن الادعاء بأن أساس رؤيته السياسية يقوم على نطاق واسع على فكرة البحث التاريخي هذه. انه استمد أسسه الفكرية من القرآن والأحاديث ، من بين مختلف المعارف البشرية ، أعطى مكانة عالية وقيمة لعلم التاريخ وفن التأريخ ، وروى آراءه ومعتقداته للناس على مناسبات مختلفة.







عادة ما يكون السرد المفيد لبعض الأحداث التاريخية هو طابع رسالته وكلماته. لذلك ، فإن الكلمات التي تم التعبير عنها في هذا الصدد تخلق مجموعة كبيرة ومفيدة يمكن العثور عليها في أماكن مختلفة في الكتب المقدسة:



"يجب أن نتعلم من التاريخ".



"ان التاريخ درس العبرة ، فاعتبروا!"



"تعلموا من هذه الأحداث التاريخية ..."



"يجب أن نتعلم من التاريخ ..."



من وجهة نظر الإمام المستمدة من رؤية القرآن نفسه ، بالإضافة إلى التأكيد عليه كوسيلة لتعليم التاريخ ، فإنه يستخدم أيضا كمثال ونموذج للحياة:



"التاريخ يجب أن يكون مثالنا". أو "من واجبنا أن نشير إلى هذه الأمور ، لإعلان الحكومة الإسلامية وأسلوب الحكام الإسلاميين في مقدمة الإسلام". دعنا نقول أن دار الإمارة مكتب حكمه كانا يقعان في زاوية المسجد وامتد نطاق حكمه إلى نهاية إيران ومصر والحجاز واليمن. مع الأسف ، عندما وصلت الحكومة إلى الطبقات التالية ، أصبحت الحكومة ملكية وأسوأ من الملكية. يجب نقل هذه المواد إلى الناس ومنحهم النمو الفكري والسياسي ".







"إذا كان الغرض من علم التاريخ هو تعليم دروس من الماضي من أجل المستقبل ، فلا يمكن تحقيق هذا الهدف إلا من خلال متابعة أسباب وتأثيرات الأحداث. إن تراكم المرويات وكثافتها ، بغض النظر عن العلاقة بينها وبين النتائج الإيجابية والسلبية التي يتم الحصول عليها من نقلها ، لا يؤدي فقط إلى هذا الهدف ، بل له أيضا تأثير معاكس في معظم الحالات. كما اهتم الإمام بهذه المسألة ولم يعتبر أنه يجوز تجميع الأحداث التاريخية وتسجيلها دون مراعاة المبادئ الصحيحة ، وعلى هذا الأساس ، فقد طلب من الكتاب مراعاة القواعد في مسألة التأريخ.







2- أصول وقواعد التأريخ والثورة من وجهة نظر الإمام الخميني (قدس سره)



أعطى الإمام الخميني (قدس سره) أهمية خاصة لضرورة تدوين الأحداث التاريخية كما هي ووقائعها. لذلك أكد في رسالة لحجة الإسلام والمسلمين حميد روحاني في شهر دي 1367 على ضرورة تجميع تاريخ الثورة الإسلامية وقال:







"آمل أن تثبت بدقة التاريخ الملحمي والحافل بالأحداث للثورة الإسلامية الفريدة لشعب إيران البطل كما هي" أو "أنت ، كمؤرخ ، يجب أن تكون على دراية بالمهمة الضخمة التي اضطلعت بها".



وفي جزء آخر من تصريحاته في نفس السياق ، قال: إذا لم تجتهد ولا تسجل وتحافظ على التاريخ الصحيح ، فإن الأكاذيب المقرونة للعناصر الصهيونية والقوى العظمى ستصبح معيار التاريخ المستقبلي. . لذلك ، فانه يجب ان نؤسس التاريخ الذي يعد بناءا للجيل المستقبل بأيدينا . إن أهمية التسجيل الصحيح للأحداث التاريخية في رأي الإمام تكمن في أنه "أرّخ جميع رسائله وأمر ابنه بأن يحذو حذوه".



في الواقع ، كان يعتقد الإمام الخميني أن الغرض من كتابة التاريخ الصحيح للثورة الإسلامية هو أن الأجيال القادمة سوف تستيقظ وتكون واعية وقادرة على فهم واقع الحركة الإسلامية دون أي غموض وإيجاد مثال لأنفسهم من هذا المقطع. في الواقع ، يمكن القول: كان للثورة الإسلامية الإيرانية أهداف إسلامية بالكامل تسعى إلى العدالة. تنعكس الأهداف الإسلامية وعدالة الحركة في شعارات الشعب ورسائل قيادة الثورة في جميع مراحل الحركة.



يحاول بعض الناس من بعيد وقريب إخفاء الأهداف والمثل العليا للشعب في هذه الثورة في التاريخ. لذلك يطلب الإمام من مؤرخي الثورة التأكيد أكثر على شرح أهدافها وإظهار روح الثورة: "يجب أن تظهروا كيف انتفض الشعب ضد الاستبداد والتخلف واستبدال فكر الإسلام المحمدي الأصيل بالفكر الإسلامي الملكي ، والإسلام الرأسمالي و الإسلام الانتقائي ، وباختصار الإسلام المتأمرك.



أعطى الإمام الخميني أهمية خاصة لضرورة تدوين الأحداث التاريخية كما هي ووقائعها. لذلك في رسالة في دي 1367 إلى حجة الإسلام سيد حميد روحاني ، أكد على ضرورة تجميع تاريخ الثورة الإسلامية بالتفصيل.



مبدأ آخر يمكن استنتاجه من كلام الإمام في هذا الصدد هو أن التاريخ ، وخاصة تاريخ الثورة ، يجب توثيقه بالصور الحية ومقاطع الفيديو قدر الإمكان. لأنه من خلال التوثيق ، يمكن سرد الأحداث التاريخية للأجيال القادمة ببراهين موثوقة وفيرة ، وزيادة قيمتها ودقتها وجودتها: "إذا كان بإمكانك توثيق التاريخ بالصوت والفيلم الذي يحتوي على محتويات مختلفة للثورة على لسان جماهير الشعب المظلومة ، لقد فعلت شيئا جيدا وذا قيمة في تاريخ إيران ".



بالإضافة إلى حقيقة أن الإمام ذكر الكتابة الدقيقة والصحيحة للأحداث التاريخية كأحد المبادئ المهمة للتأريخ ، فقد أعطى أهمية خاصة لدور ومكانة الناس والعلماء في التاريخ وألزم المؤرخين والكتاب بأن يفعلوا ذلك بمثابة مبدأ مهم.