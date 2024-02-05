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الاثنين 5 شباط 2024 ساعة 12:50

لقاء “الوحدة والمقاومة من منظور الأديان السماوية مع التركيز على فكر الإمام الخميني”

لقاء “الوحدة والمقاومة من منظور الأديان السماوية مع التركيز على فكر الإمام الخميني”
وفي هذا اللقاء الذي نظمه قسم الشؤون الدولية في مؤسسة تنظيم ونشر تراث الامام الخميني(رض)، أعرب الناشطون والمفكرون من مختلف البلدان عن وجهات نظرهم وآرائهم حول موضوع اللقاء.

واعتبر حجة الإسلام سيد حسن موسوي رئيس مركز الأنشطة الثقافية والاجتماعية تبيان في مدينة قم المقدسة، خلال كلمة أشار فيها إلى الآية المباركة “وما أرسلناك إلى رحمة لالعلمين” أن تكون رسالة نبي الإسلام الحبيب (ص) رسالة عالمية. مشيراً إلى أن الإمام الخميني (رض) كان أيضاً يتخذ خطوات تتماشى مع رسالة الأنبياء الإلهيين، وقال: إن الإمام الخميني (رض) لم يكن يتحدث فقط عن الشعب الإيراني خلال الثورة الإسلامية، بل عن كل الشعوب المستضعفة في إيران والعالم من فلسطين وكشمير وإفريقيا وأفغانستان إلى الغرب وشرق العالم.

بدوره اعتبر القس ساحاك خسرويان أن أفكار الإمام الخميني (رض) سامية وفيها مقومات كبيرة للمقاومة ضد الظلم، مذكّراً أنه من مثل هذه الأفكار تربى شخص مثل الشهيد الفريق الحاج قاسم سليماني ويستشهد بشرف في طريق تحرير القدس.

وفي الختام أدان القس خسرويان مرة أخرى جرائم الكيان الصهيوني، وأعرب عن أسفه لأنه لا يزال هناك أشخاص في القرن الحادي والعشرين يعتبرون أنفسهم المتفوقين، وهو بالطبع تفوقهم في القتل والجريمة.

وتحدث حجة الإسلام نقوي ممثل مكتب العلماء الباكستانيين في إيران عن مكانة أفكار الإمام الخميني بين الشعب الباكستاني وقال: لم يكن لدى شعب باكستان الكثير من التفكير الثوري قبل الثورة الإسلامية في إيران. ولكن بعد 75 يوما فقط من قيام الثورة في إيران، تاسست الحركة ثورية للعمل على الفقه الجعفري في باكستان.

كما أشار المفكر البحريني الدكتور راشد الراشد إلى أن الفريق الشهيد سليماني استطاع أن ينشر فكر وميدان المقاومة في مختلف الدول.
رقم : 1114087
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