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الاثنين 5 شباط 2024 ساعة 14:21

مقتطفات من كلمة الإمام الخامنئي لدى لقاء جمع من قادة وضباط القوات الجوية التابعة للجيش

مقتطفات من كلمة الإمام الخامنئي لدى لقاء جمع من قادة وضباط القوات الجوية التابعة للجيش
🔸 على الخواص في العالم الإسلامي من العلماء والأساتذة والسياسيين والإعلاميين أن يبينوا للناس وشعوبهم ما يحدث اليوم في غزة ويطالبوا الشعوب بمطالبة حكوماتها لتوجيه الضربة الصارمة للكيان الصهيوني بقطع العلاقات الاقتصادية مع إسرائيل.

🔹العدو اليوم يخطط للخواص في مجتمعنا وسائر المجتمعات ليصابوا بالكسل والملل والتردد والشبهة ويستقطب بعضهم لكي لا يقوموا بواجبهم في الأوقات الحساسة والمهمة ولا يسرعوا في حركة المجتمع.

🔸كل حركة اجتماعية جسيمة وهادفة أحياناً تصاب بالبطء والكسل ولذا تحتاج إلى محرك ليسرع في حركتها، والخواص في كل مجتمع هم بمثابة هذا المحرك الذي يسرع في حركة المجتمع ويخرجها من حالة الضعف والكسل والفتور.

🔹تستطيع الشعوب أن تطالب حكوماتها بعدم دعم الكيان الظالم والمفترس الذي يعمد إلى قتل الآلاف من النساء والأطفال والرضع والمرضى والعجزة في غضون عدة شهور، والخواص هم الذين يوقظون الشعوب.

🔸من هم الخواص؟ 
> أصحاب الفكر والرأي
> الذين لم يتبعوا الآخرين تبعية عمياء
> الذين لم يتأثروا بالأجواء المحيطة بهم
> الذين يعملون بتدبر ومعرفة وفكر وحكمة
> الذين يعلمون بمجريات العالم وحوادثه
رقم : 1114100
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