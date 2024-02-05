جيش أفريقيا الوسطى يصد هجوماً لمسلحين سودانيين

وكانت وسائل إعلام في جمهورية أفريقيا الوسطى أفادت، يوم الجمعة الماضية، بأنّ "مسلحين سودانيين عبروا الحدود إلى ولاية فاكاجا الشمالية بالقرب من الحدود السودانية، صباح يوم الأربعاء الماضي".



وعمد المسلحون السودانيون إلى مهاجمة منجم بالقرب من قرية مأمون، لكن تم صدّهم، وقُتل خلال ذلك الهجوم زعيم المجموعة محمد علي، المعروف أيضاً باسم "B13"، في الاشتباك.



وينتشر في السودان، عشرات الجماعات المسلّحة في مختلف المناطق، في ظل وجود حرب دامية في الدولة الأفريقية مستمرة منذ نيسن/أبريل الماضي، أي ما يقارب نحو 10 أشهر.



وتشير تقارير إعلامية إلى وجود نحو 92 حركة مسلّحة في السودان، وإلى انتشار أكثر من مليوني قطعة سلاح خارج المنظومة الأمنية الرسمية.