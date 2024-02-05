اقتحامات واشتباكات مع قوات الاحتلال في مناطق من الضفة

وقامت قوات الاحتلال الإسرائيلي، الليلة باقتحام قرية رامين، شرق طولكرم، وانتشرت في شوارعها وأزقتها، وسط إطلاق الأعيرة النارية، وقنابل الصوت، والغاز السام المسيل للدموع.



كما اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي الأسير المحرر ماهر الأطرش ونجله يزن، والشاب رافع مضيه، خلال اقتحامها بلدة حلحول شمال الخليل.



ومساء الأحد، أصيب شاب برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي، في بلدة صرة، غرب نابلس خلال مواجهات اندلعت عقب اقتحام الاحتلال البلدة.



ونقلت وسائل إعلام إسرائيلية، صباح اليوم، أن الجيش الإسرائيلي بدأ مناورةً في الضفة الغربية، لتهيئة قواته النظامية والاحتياطية، وستستمر حتى الغد.



وكانت قد أفادت وسائل إعلام فلسطينية، باقتحام قوة خاصة تابعة لـ"جيش" الاحتلال الإسرائيلي مخيم بلاطة شرقي نابلس بالضفة الغربية.



وفي التفاصيل، اقتحمت قوة من وحدة "المستعربين" مخيم بلاطة، وانتشروا في عدد من الحارات واعتلوا أسطح بعض المنازل واعتقلوا شاباً، فيما وصلت تعزيزات من قوات الاحتلال من حاجز عورتا برفقة جرافة عسكرية.



وتصدى المقاومون لقوات الاحتلال فور اكتشافهم، وأدّت الاشتباكات إلى إصابة شابين بالرصاص الحي والشظايا.



يأتي ذلك فيما تتصاعد حملات الاقتحامات والاعتقالات والدهم الإسرائيلية في مدن الضفة الغربية منذ السابع من تشرين أول/أكتوبر الماضي، تزامناً مع مواصلة الاحتلال عدوانه على قطاع غزّة لنحو 4 أشهر.



أعلنت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، ونادي الأسير الفلسطيني في بيان مشترك، أن "حصيلة الاعتقالات بعد السابع من تشرين الأول/أكتوبر، ارتفعت إلى نحو 6540 أسير، تشمل من جرى اعتقالهم من المنازل، وعبر الحواجز العسكرية، ومن اضطروا لتسليم أنفسهم تحت الضغط، ومن احتجزوا من رهائن".



وأشارتا إلى أن "قوات الاحتلال الإسرائيلي اعتقلت، منذ مساء أمس الأحد وحتّى صباح اليوم الإثنين، 28 مواطناً على الأقل من الضفة، بينهم أسرى سابقون".



وذكر البيان أن عمليات الاعتقال تركزت في محافظة رام الله، فيما توزعت بقية الاعتقالات على محافظات نابلس، وجنين، وطوباس، وطولكرم والخليل، "رافقتها عمليات تخريب وتدمير في منازل المواطنين، إلى جانب عمليات الضرب المبرح بحق المعتقلين وعائلاتهم، ومصادرة الأموال".



كما أفادت مصادر فلسطينية، أمس، بأن الجيش الإسرائيلي نفذ 58 عملية هدم، استهدفت منشآت وممتلكات فلسطينية في الضفة الغربية والقدس المحتلة، خلال كانون الثاني/يناير الماضي.



ومنذ بدء حربه المدمرة على قطاع غزة في 7 تشرين أول/أكتوبر 2023، كثّف الجيش الإسرائيلي عملياته في الضفة الغربية، فقتل 381 فلسطينياً وأصاب نحو 4 آلاف و400، بحسب مصادر رسمية فلسطينية.



وكانت قوات الاحتلال الإسرائيلي، قد اقتحمت فجر اليوم الإثنين، مدينة طوباس شمال الضفة الغربية، من مدخلها الشرقي، مع اندلاع مواجهات مع الشبان الفلسطينيين، كما دفعت بتعزيزات عسكرية مصحوبة بجرافة، ونشرت قناصتها في أكثر من مكان.



كما اعتقلت الأسير المحرر ماهر الأطرش ونجله يزن، والشاب رافع مضيه، خلال اقتحامها بلدة حلحول شمال الخليل.