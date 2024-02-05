الصفحة الرئيسية
0
الاثنين 5 شباط 2024 ساعة 14:52

اقتحامات واشتباكات مع قوات الاحتلال في مناطق من الضفة

اقتحامات واشتباكات مع قوات الاحتلال في مناطق من الضفة
وقامت قوات الاحتلال الإسرائيلي، الليلة باقتحام قرية رامين، شرق طولكرم، وانتشرت في شوارعها وأزقتها، وسط إطلاق الأعيرة النارية، وقنابل الصوت، والغاز السام المسيل للدموع.

كما اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي الأسير المحرر ماهر الأطرش ونجله يزن، والشاب رافع مضيه، خلال اقتحامها بلدة حلحول شمال الخليل.

ومساء الأحد، أصيب شاب برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي، في بلدة صرة، غرب نابلس خلال مواجهات اندلعت عقب اقتحام الاحتلال البلدة.

ونقلت وسائل إعلام إسرائيلية، صباح اليوم، أن الجيش الإسرائيلي بدأ مناورةً في الضفة الغربية، لتهيئة قواته النظامية والاحتياطية، وستستمر حتى الغد. 

وكانت قد أفادت وسائل إعلام فلسطينية، باقتحام قوة خاصة تابعة لـ"جيش" الاحتلال الإسرائيلي مخيم بلاطة شرقي نابلس بالضفة الغربية. 

وفي التفاصيل، اقتحمت قوة من وحدة "المستعربين" مخيم بلاطة، وانتشروا في عدد من الحارات واعتلوا أسطح بعض المنازل واعتقلوا شاباً، فيما وصلت تعزيزات من قوات الاحتلال من حاجز عورتا برفقة جرافة عسكرية.

وتصدى المقاومون لقوات الاحتلال فور اكتشافهم، وأدّت الاشتباكات إلى إصابة شابين بالرصاص الحي والشظايا. 

يأتي ذلك فيما تتصاعد حملات الاقتحامات والاعتقالات والدهم الإسرائيلية في مدن الضفة الغربية منذ السابع من تشرين أول/أكتوبر الماضي، تزامناً مع مواصلة الاحتلال عدوانه على قطاع غزّة لنحو 4 أشهر.

أعلنت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، ونادي الأسير الفلسطيني في بيان مشترك، أن "حصيلة الاعتقالات بعد السابع من تشرين الأول/أكتوبر، ارتفعت إلى نحو 6540 أسير، تشمل من جرى اعتقالهم من المنازل، وعبر الحواجز العسكرية، ومن اضطروا لتسليم أنفسهم تحت الضغط، ومن احتجزوا من رهائن".

وأشارتا إلى أن "قوات الاحتلال الإسرائيلي اعتقلت، منذ مساء أمس الأحد وحتّى صباح اليوم الإثنين، 28 مواطناً على الأقل من الضفة، بينهم أسرى سابقون".

وذكر البيان أن عمليات الاعتقال تركزت في محافظة رام الله، فيما توزعت بقية الاعتقالات على محافظات نابلس، وجنين، وطوباس، وطولكرم والخليل، "رافقتها عمليات تخريب وتدمير في منازل المواطنين، إلى جانب عمليات الضرب المبرح بحق المعتقلين وعائلاتهم، ومصادرة الأموال".

كما أفادت مصادر فلسطينية، أمس، بأن الجيش الإسرائيلي نفذ 58 عملية هدم، استهدفت منشآت وممتلكات فلسطينية في الضفة الغربية والقدس المحتلة، خلال كانون الثاني/يناير الماضي.

ومنذ بدء حربه المدمرة على قطاع غزة في 7 تشرين أول/أكتوبر 2023، كثّف الجيش الإسرائيلي عملياته في الضفة الغربية، فقتل 381 فلسطينياً وأصاب نحو 4 آلاف و400، بحسب مصادر رسمية فلسطينية.

وكانت قوات الاحتلال الإسرائيلي، قد اقتحمت  فجر اليوم الإثنين، مدينة طوباس شمال الضفة الغربية، من مدخلها الشرقي، مع اندلاع مواجهات مع الشبان الفلسطينيين، كما دفعت بتعزيزات عسكرية مصحوبة بجرافة، ونشرت قناصتها في أكثر من مكان.

كما اعتقلت  الأسير المحرر ماهر الأطرش ونجله يزن، والشاب رافع مضيه، خلال اقتحامها بلدة حلحول شمال الخليل.
رقم : 1114107
شارک بتعلیقک
الإسم الثلاثي

البريد الإلكتروني
تعليقك

أهم الأخبار
الشيخ القطان: حركات التحرر في العالم الاسلامي تنظر الى ثورة الامام الخميني نظرة انتصار الحق على الباطل
الشيخ القطان: حركات التحرر في العالم الاسلامي تنظر الى ثورة الامام الخميني نظرة انتصار الحق على الباطل
الشيخ السعدي لـ"إسلام تايمز": فلسطين حاضرة بقوة كقضية عقائدية مركزية في الثورة الاسلامية في ايران
الشيخ السعدي لـ"إسلام تايمز": فلسطين حاضرة بقوة كقضية عقائدية مركزية في الثورة الاسلامية في ايران
5 شباط 2024
الشيخ حمود لـ"إسلام تايمز": اي انتصار لفلسطين هو انتصار للمنظومة الفكرية التي تبناها الامام
الشيخ حمود لـ"إسلام تايمز": اي انتصار لفلسطين هو انتصار للمنظومة الفكرية التي تبناها الامام
5 شباط 2024
الشيخ العيلاني لـ"إسلام تايمز":الثورة الاسلامية في ايران استطاعت ان تبقي القضية الفلسطينية حية
الشيخ العيلاني لـ"إسلام تايمز":الثورة الاسلامية في ايران استطاعت ان تبقي القضية الفلسطينية حية
5 شباط 2024
مقتطفات من كلمة الإمام الخامنئي لدى لقاء جمع من قادة وضباط القوات الجوية التابعة للجيش
مقتطفات من كلمة الإمام الخامنئي لدى لقاء جمع من قادة وضباط القوات الجوية التابعة للجيش
5 شباط 2024
الأسس والجوانب الثورية في فكر الإمام الخميني
الأسس والجوانب الثورية في فكر الإمام الخميني
5 شباط 2024
آثار الثورة الإسلامية الإيرانية على بُنية النظام الدولي
آثار الثورة الإسلامية الإيرانية على بُنية النظام الدولي
5 شباط 2024
أهمية التاريخ وكتابته من منظور الإمام الخميني (قدس سره)
أهمية التاريخ وكتابته من منظور الإمام الخميني (قدس سره)
5 شباط 2024
الإمام الخميني (قده) هو الرائدُ في دعم قضيّة فلسطين
الإمام الخميني (قده) هو الرائدُ في دعم قضيّة فلسطين
5 شباط 2024
انتصار الثورة الإسلامية.. البوصلة فلسطين
انتصار الثورة الإسلامية.. البوصلة فلسطين
5 شباط 2024
إيران ترسل سفينة ثانية من المساعدات الإنسانية إلى غزة
إيران ترسل سفينة ثانية من المساعدات الإنسانية إلى غزة
5 شباط 2024
سوليفان: أمريكا تعتزم شن مزيد من الضربات في الشرق الأوسط
سوليفان: أمريكا تعتزم شن مزيد من الضربات في الشرق الأوسط
5 شباط 2024
الرئيس نبيه بري: حركة أمل هي أمام ح ز ب الله في الدفاع عن كل حبة تراب من لبنان
الرئيس نبيه بري: حركة أمل هي أمام ح ز ب الله في الدفاع عن كل حبة تراب من لبنان
5 شباط 2024

أحدث العناوين

إخترنا لکم
الشيخ القطان: حركات التحرر في العالم الاسلامي تنظر الى ثورة الامام الخميني نظرة انتصار الحق على الباطل
الشيخ السعدي لـ"إسلام تايمز": فلسطين حاضرة بقوة كقضية عقائدية مركزية في الثورة الاسلامية في ايران
الشيخ حمود لـ"إسلام تايمز": اي انتصار لفلسطين هو انتصار للمنظومة الفكرية التي تبناها الامام
الأسس والجوانب الثورية في فكر الإمام الخميني