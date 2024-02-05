مناورات بحرية مشتركة بين ايران وروسيا والصين

وأكد الادميرال ايراني أن أهم استراتيجية يعتمدها سلاح البحر في الجيش الايراني حاليا، هي حفاظ وحماية المصالح والمصادر الاقتصادية للبلاد والشعب الايراني، وشدد على أن الهدف من المناورات المذكورة هو توفير الأمن للمنطقة والمصالح المشتركة.



وتابع قائلا: اننا نحرس الملاحة البحرية للجمهورية الاسلامية الايرانية من خلال مرافقة السفن الايرانية في البحار، كما نساعد في توفير الامن لسفن الدول التي تحتاج الى المساعدة.



واضاف: انه وبدعم من وزارة الدفاع واسناد القوات المسلحة خططنا لضم عدة سفن للإسطول البحري حتى نهاية العام الايراني الجاري.



الجدير بالذكر أن مناورات « الإغاثة والإنقاذ » قد جرت في الشهر الأخير من الخريف الماضي بمشاركة سفن حربية ووحدات جوية تابعة لسلاح البحر في الجمهورية الاسلامية الايرانية وسلطنة عمان في شمال المحيط الهندي ومضيق هرمز.