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الاثنين 5 شباط 2024 ساعة 15:16

الشيخ العيلاني لـ"إسلام تايمز":الثورة الاسلامية في ايران استطاعت ان تبقي القضية الفلسطينية حية

الشيخ العيلاني لـ"إسلام تايمز":الثورة الاسلامية في ايران استطاعت ان تبقي القضية الفلسطينية حية
ولفت الشيخ العيلاني الى أن "الثورة الاسلامية في ايران من خلال دعم فلسطين وقضيته المركزية استطاعت ان تبقي هذه القضية حية، بعدما حاول الكثيرون انهاءها ولكن دور وحضور إيران أحبط مشروع طمس قضية فلسطين، وها نحن اليوم نرى ونشهد حصاد عملية طوفان الأقصى، والتي أعادت فلسطين الى صدارة المشهد العالمي، وبالطبع كان لإيران الدور الكبير في نجاح هذه العملية بفضل دعمها للمقاومة الفلسطينية في مواجهة العدو الصهيوني الذي يدنس مقدساتنا ويحتل أرض فلسطين".

من جهة ثانية أشار الشيخ العيلاني الى "الدور الهام الذي تلعبه ايران على مستوى تعزيز مفهوم الوحدة والاخوة الاسلامية، بما يساهم في نبذ الخلافات والتلاقي بين الدول الإسلامية حول القواسم المشتركة، وفي هذا الإطار فإن العداوة الاميركية للثورة الاسلامية هو نتيجة هذا الدور ولان ايران استطاعت ان تصمد في وجه الحصار الاميركي الغاشم الذي فُرض عليها، وفي نفس الوقت هي تعمل على تعزيز الوحدة بين المسلمين والتصدي للفكر التكفيري الذي يحاول تشويه صورة الإسلام الأصيل، ولأن الوحدة تعني القوة فعندما يتوحد المسلمون يصبحون مصدر قلق لأميركا التي تعمل على اضعافهم وتفريقهم، لذلك تظهر الولايات المتحدة عداوتها لجمهورية إيران الإسلامية الساعية الى وحدة صف المسلمين". 

كذلك اشار الشيخ العيلاني الى أن انجازات الثورة الاسلامية في إيران لا تعد ولا تحصى ولكن لا بد من الإشارة الى الإنجازات في الداخل من خلال التطور الحاصل تكنولوجيا واقتصاديا، وعلى المستوى العسكري من خلال الانجازات الكبيرة في انتاج انواع مختلفة من السلاح البري والبحري والجوي والتي باتت تشكل عامل ردع مع الولايات المتحدة والكيان الصهيوني الغاصب، الى جانب الانجازات العلمية وفي انتاج الاقمار الصناعية وغيرها من الانجازات التي وضعت ايران في مصاف الدول المتطورة رغم الحصار الاقتصادي والمالي المفروض على جمهورية إيران الإسلامية منذ عقود،  وهذا من ثمار انتصار الثورة الاسلامية في إيران التي انهت حقبة الشاه الموالي للغرب وأسست لنشوء نظام إيران الثورة الإسلامية المؤيدة للقضية الفلسطينية والداعمة لكل حركات التحرر في العالم حيث تقف إيران الى جانب كل المستضعفين بمواجهة مشروع الإستكبار العالمي الذي تقوده الولايات المتحدة الأميركية".
رقم : 1114111
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