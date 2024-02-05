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الاثنين 5 شباط 2024 ساعة 16:37
سقوط اصابات بانفجار بمنطقة سكنية في يريفان
وبحسب البيانات الأولية، دمر الانفجار مبان واقعة بمنطقة "نور عريش" وسط ترجيحات بأن يكون الانفجار وقع في مخبز وناجما عن انفجار اسطوانة غاز.
وتقوم فرق الإنقاذ بعمليات البحث والإنقاذ حيث تمكنت من انتشال شخصين من تحت الأنقاض.
مصدر :
إسلام تايمز
رقم :
1114125
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