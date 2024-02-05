أمير عبداللهيان: اميركا تواصل خطأها وفشلها في انتهاج القوة

موقف امير عبداللهيان جاء خلال استقباله مبعوث الامين العام للامم المتحدة في شؤون اليمن هانس غروندبرغ ، ظهر اليوم السبت في طهران، حيث شدد وزير الخارجية الايراني في هذا اللقاء بأن النهج العسكري للحكومة الاميركية وخاصة الهجمات العسكرية الاميركية والبريطانية ضد اليمن واعادة وضع اسم انصارالله على القائمة الاميركية للارهاب قد زاد من تعقيد الاوضاع وعرقل مسار الحل السياسي.



وخلال اللقاء ايضا اشار امير عبداللهيان الى استمرار دعم ايران للسلام والامن المستدام في اليمن قائلا بأن بذل الجهود لارساء الاستقرار والامن في انحاء المنطقة سيكون لصالح جميع دول المنطقة.



من جهته قدم غروندبرغ شكره لايران بسبب الاهتمام الذي تبديه للاستقرار والامن في المنطقة وخاصة في اليمن ، وقدم شرحا عن جهود الامم المتحدة بشأن اليمن ، كما اكد على ضرورة ايجاد حل جذري لازمات المنطقة بالاستفادة من الامكانيات الكامنة في المنطقة.