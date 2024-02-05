رئيسي: الشعب الايراني انتصر في حرب الارادات ضد المستكبرين

وقال رئيسي، اليوم الإثنين، خلال مؤتمر "رواية التقدم" الوطني في طهران: لقد استخدم الكيان الصهيوني كل وكالات الأنباء الفعالة والمنصات الاعلامية المؤثرة في العالم، ليروي الاحداث وفقا لمآربه على المجتمعات، لكنه لم يفلح في ذلك.



وأوضح الرئيس الايراني، أن "تيار المقاومة شهد تغيرا ايجابيا بمباركة الثورة الإسلامية في ايران، وقد استمرت الثورة في انجازاتها وانتصاراتها يوما بعد يوم رغم محاولات العدو؛ مؤكدا بان التقدم كان مبهراً لدرجة أن العدو أعلن رسمياً بأن سياسة الضغوط القصىوى على الجمهورية الإسلامية الإيرانية لم تجد نفعا.



واكمل رئيسي: إن ما حدث في المنطقة، تحت عنوان الصحوة الإسلامية، شكل تطورا كبيرا وايجابيا للشعوب المسلمة في المنطقة، وكل ذلك حدث بفضل الثورة الإسلامية المباركة.