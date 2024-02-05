100 مدينة في بريطانيا والعالم ستشارك في اليوم العالمي لغزة

وقال بن جمال خلال مظاهرة احتجاجية ضد الاحتلال الإسرائيلي في العاصمة البريطانية لندن، إن يوم 17 شباط/ فبراير سيكون "يوم العمل" العالمي الثاني من أجل غزة.



وأضاف أن الناس في أكثر من 100 مدينة في المملكة المتحدة، ونحو 60 دولة عبر العالم، سيقومون بمسيرات للتعبير عن التضامن مع فلسطين والمطالبة بوقف إطلاق النار، في اليوم المحدد.



يأتي ذلك في ظل تواصل المظاهرات والفعاليات المناصرة للشعب الفلسطيني عبر العديد من عواصم العالم، احتجاجا على العدوان الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة منذ السابع من تشرين الأول/ أكتوبر الماضي.



يذكر أن اليوم العالمي الأول للعمل من أجل غزة، جرى تنظيمه في 13 كانون الثاني/ يناير الماضي، حيث إنه شهد مشاركة جماهيرية واسعة في أكثر من 120 مدينة داخل بريطانيا، ونحو 45 دولة.



وطالب الحراك العالمي المؤيد لفلسطين حينها بوقف إطلاق النار في قطاع غزة وفك الحصار الإسرائيلي.