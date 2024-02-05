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الاثنين 5 شباط 2024 ساعة 17:55

أمين مجلس الأمن القومي : إيران تحترم سيادة العراق

أمين مجلس الأمن القومي : إيران تحترم سيادة العراق
واشار علي أكبر أحمديان أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني، خلال لقائه مع مستشار الأمن القومي العراقي قاسم الأعرجي اليوم الاثنين، إلى أن البلدين تربطهما علاقة تاريخية عريقة وان قائد الثورة يؤكد دوما على هذه القضية، مضيفا انه يمكن حل جميع المشاكل من خلال الحوار الهادف والبناء.

بدوره أشار مستشار الأمن القومي العراقي إلى أن العلاقات بين بغداد وطهران متميزة واستراتيجية وأن البلدين والشعبين الصديقتين تجمعهما العديد من القواسم المشتركة وقال ان العراق يسعى دائما إلى تعزيز علاقاته مع الجميع وفقا لمبدأ الاحترام المتبادل للمصالح المشتركة للدول.

وذكر أن تبادل اللقاءات بين بغداد وطهران يثبت عمق العلاقات بين البلدين ويظهر تطور العلاقات ورؤية مشتركة للتهديدات والتحديات، مضيفا ان هذا الامر يتطلب أن تكون الحلول مباشرة وبعيدة عن الأحادية.

وذكر مستشار الأمن الوطني العراقي أن المشاركة في الحوار البناء ستحل جميع المشاكل الناشئة.

وبحسب تقارير إعلامية عراقية، فقد تم خلال هذا اللقاء بحث الوضع السياسي والأمني ​​العام في المنطقة وتعزيز وتقوية العلاقات العراقية الإيرانية على كافة الأصعدة.

ووصل أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني إلى بغداد اليوم الاثنين في زيارة رسمية تستغرق يوما واحدا لبحث عدد من القضايا الأمنية مع المسؤولين في البلاد.

وذكرت تقارير إعلامية عراقية أن أحمديان سيلتقي ويتحدث مع عدد من المسؤولين في هذا البلد، من بينهم رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني.

وهذه اول زيارة لأحمديان إلى العراق بعد توليه منصب امين مجلس الامن القومي الايراني.
رقم : 1114133
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