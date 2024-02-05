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الاثنين 5 شباط 2024 ساعة 18:09

بري استقبل المخزومي وعرض الأوضاع العامة والعلاقات الثنائية مع سفير بنغلاديش

بري استقبل المخزومي وعرض الأوضاع العامة والعلاقات الثنائية مع سفير بنغلاديش
ولفت مخزومي، الى أن "الجو الايجابي الذي سمعناه من بري وأكد عليه لجهة وجوب الخروج من المأزق الذي نحن فيه لأنه اذا لم تنتظم الدولة لايمكن ان نبني مشاريع إصلاحية لمصلحة بلدنا، وفي هذا الإطار نهنئ بري على الجو الإيجابي الذي خلقه وكل الذي سمعناه كان إيجابياً ونتمنى له التوفيق.

وذكر أن "النقطة الثانية هي الموازنة التي تم تمريرها مع كل المشاكل التي مرت بها، هي خطوة بالإتجاه الصحيح لأن المواطن اللبناني لم يعد يريد أقوالاً إنما يربد افعالاً وخطوات عملية لتحسين الوضع الإجتماعي والصحي والإقتصادي وجلب الإستثمارات وخلق الجو الايجابي الذي هو مطلوب منا جميعاً ومن كل الذين يتعاطون بالشأن العام لإن العالم قد إنتخبتنا لتحسين اوضاعها العامة لا سيما الاجتماعية".

وأضاف "وضعت بري بأجواء الزيارة التي سنقوم بها هذا الشهر الى إنكلترا بناء لدعوة رسمية مع مجموعة من النواب للبحث في الإصلاحات المالية المطلوبة من أجل إعادة الثقة بالبلد طبعاً، أخذنا توجهياته لأن مجلس النواب هو المؤسسة الشرعية القائمة التي نريد نعمل معها للوصول الى شاطىء الآمان كي يعيش أهلنا بخير ويتحسن وضع البلد".

وفي سياق منفصل، استقبل بري، رئيسة الإتحاد الدولي لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر كايت فوربس والوفد المرافق بحضور رئيس الصليب الأحمر اللبناني انطوان الزغبي وعضو اللجنة التنفيذية في الصليب الاحمر أمينة بري فواز، حيث وضعت كايس رئيس المجلس في أجواء برامج عمل الإتحاد في لبنان والمنطقة.

كما التقى سفير بنغلاديش جافد تانفير خان في زيارة بروتوكولية بمناسبة توليه مهامه الدبلوماسية كسفير لبلاده لدى لبنان الزيارة كانت مناسبة جرى خلالها عرض للأوضاع العامة والعلاقات الثنائية بين البلدين.
رقم : 1114136
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