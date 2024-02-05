المدعي العام الايراني: المشاركة القصوى في الانتخابات ستقوي الاسلام والجمهورية الاسلامية

وفي حديثه خلال مراسم الاحتفاء بعشرة الفجر في إحدى مؤسسات السلطة القضائية، أشار حجة الاسلام موحدي آزاد الى انتخابات مجلس الشورى الاسلامي، وقال: لا ينبغي ان نقع في فخ العدو، انهم (الاعداء) ينشرون الدعايات لكي يزرعوا اليأس والاحباط وينشروا سوء الظن لدى الكثيرين تجاه النظام. ولكن علينا ان ننظر على من يدخل السرور عدم المشاركة في الانتخابات؟ ونقول بثقة ان اميركا واسرائيل واعداء الاسلام يفرحون بعدم مشاركتنا في الانتخابات.



وبيّن ان المشاركة في الانتخابات واجب عقلي، وقال: ان عدم المشاركة في الانتخابات مهما كانت الاسباب هي خيانة لدماء الشهداء، ولذلك فإن اهمية الانتخابات عالية جدا، مثلما قال قائد الثورة المعظم ان معارضة الانتخابات معارضة للاسلام ومعارضة لنظام الجمهورية الاسلامية.



وأردف: ان الاعداء يعارضون دوما الجمهورية الاسلامية بسبب ان الجمهورية الاسلامية تتحرك نحو تنفيذ احكام الاسلام.. ومن خلال المشاركة القصوى في الانتخابات ستتم تقوية الاسلام والجمهورية الاسلامية.